Geen terrassenbelasting voor horeca Zevenaar? 'Elke maand telt!'

Het is niet de eerste keer dat de oppositie de kwestie aankaart. Voor de vierde keer brengen de partijen de precariobelasting op tafel. Afgelopen najaar probeerden de partijen de verhoging van de precariobelasting - van 50 procent - al tegen te gaan, toen het in de begrotingsraad werd meegenomen.

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat eronder verder:

Overleven

Inmiddels is het dus tijd voor poging vier, op het moment dat het water veel ondernemers tot aan de lippen staat. De horeca in Zevenaar maakt zich grote zorgen. Verschillende ondernemers willen de raadsvergadering van woensdag afwachten voordat ze hun reactie geven, maar Jan Nijlant van Café Rooie Jan wil graag nu al zijn verhaal doen. De deur van zijn kleine café aan de Weverstraat staat open en met een meetlint in zijn hand kijkt hij hoe groot zijn terras mag worden.

'Zo mag het staan, en dan in totaal vier tafeltjes met twee stoeltjes. Dus acht gasten, meer niet.' Normaal gesproken kunnen er zo'n 25 mensen op zijn terras een drankje drinken. Daarnaast is binnen plek voor 120 gasten. Jan is dan ook niet te spreken over de 'extra' belastingen die hij als ondernemer moet betalen. 'Voor mij is het in totaal 1500 euro. Dat klinkt misschien weinig, maar daar kan ik toch weer een maand van overleven. En momenteel is het zo dat elke maand telt.'

Samen iets doen

In totaal zal het de gemeente zo'n 200.000 euro kosten als de hele raad instemt met het voorstel van de zes oppositiepartijen. Ze vragen vrijstelling van de precariobelasting en de reclamebelasting voor ondernemers. 'Het is voor de gemeente een klein bedrag op de begroting, maar voor ondernemers is het een heel groot gebaar', zegt PvdA-fractievoorzitter Nathani Niebuur-Sluiter.

De vraag is of er vanuit het rijk nog meer geld komt voor horeca en andere ondernemers, maar daarop moet je niet wachten vinden de oppositiepartijen. Dan is het mogelijk te laat voor veel ondernemers, zijn ze al failliet. De fractievoorzitter van de PvdA hoopt dat coalitiepartijen CDA en Lokaal Belang nu eindelijk ook instemmen met het voorstel. 'De situatie is zo schrijnend, ik hoop dat ze zien dat we echt iets moeten doen met elkaar'.

Jan Nijlant houdt net als andere ondernemers in Zevenaar hoop dat hij overeind blijft met zijn zaak: 'Dit is mijn hele ziel en zaligheid, mijn lust en mijn leven, dus als ik dat niet meer kan...'