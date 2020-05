Noodlijdend DRU en Amphion vragen om hulp: 'Water staat ons aan de lippen'

Culturele instellingen in de Achterhoek en daarbuiten vrezen voor hun voortbestaan door de geldende coronamaatregelen. In een brandbrief vragen onder meer Schouwburg Amphion en het DRU Industriepark de provincie om financiële steun, want de versoepeling voor de zomermaanden zorgt er niet voor dat de donkere wolken boven de instellingen verdwijnen.

'Ze hadden ook kunnen zeggen: in juni blijven jullie dicht', zegt directeur Charles Droste van Schouwburg Amphion in Doetinchem in reactie op de openstelling tot dertig personen. Vanaf juli mogen er honderd mensen worden ontvangen: 'Dat is inclusief personeel en artiesten, dus dan mogen er nog zo’n 75 gasten naar binnen', schetst Droste. 'Daar gaan we ons op voorbereiden, maar van die 75 bezoekers kunnen we de schoorsteen niet laten roken.'

Directeur Juliëtte Hofman van het DRU Industriepark kan in juni ook niks. Voor juli wil ze in Ulft kleinschalige culturele evenementen organiseren. 'Maar dat is eigenlijk een heel schraal aftreksel van wat je als podium wil bieden. Wij zingen het nog een paar maanden uit, maar hoe langer dat virus onder ons blijft, hoe zwarter de toekomst wordt.'

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat eronder verder:

Brandbrief

Schouwburg Amphion verwacht tot september een verlies van 350.000 euro te draaien, terwijl het eigen vermogen al is opgegeten door uitgaven aan de gevelproblematiek. Het DRU Industriepark draait elke maand een ton verlies. Om de grote financiële problemen op te vangen is de hoop gevestigd op de provincie, eventueel in samenwerking met gemeenten.

Initiatiefneemster Hofman heeft namens alle culturele instellingen in Gelderland een brandbrief geschreven. 'Omdat het water ons allemaal aan de lippen staat door de crisis', verklaart de DRU Industriepark-directeur. 'En we het belangrijk vinden om gezamenlijk een geluid te laten horen naar de provincie, dat we hun hulp heel hard nodig hebben.'

‘Einde wedstrijd’

Zonder steun verwacht Droste dat het einde over enkele maanden in zicht is voor zijn organisatie. 'Dan is het einde wedstrijd voor ons', aldus de directeur van het Amphion. 'Maar ik haast mij om te zeggen dat dat voor alle theaters geldt.'

Hofman vult aan: 'Drie maanden overleven we wel', zegt de directeur van het DRU Industriepark. 'Met zes maanden wordt het al wel heel ingewikkeld om het in de toekomst weer gezond te krijgen. Een jaar houden we dit niet vol.'

Bereidheid tot investeren

Vrijdag zijn vertegenwoordigers van Gelderse culturele instellingen door de provincie uitgenodigd voor een digitaal gesprek. Hofman heeft goede hoop na eerder contact met de provincie: 'Ze hebben aangegeven dat ze fors willen investeren in de ondersteuning, maar ze hebben ook aangegeven dat ze in gesprek willen gaan over hoe ze die investering kunnen doen. Zodat het ook op de lange termijn een gezonde investering blijft.'