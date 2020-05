Bier, véél bier, kan ondernemer van culturele hotspot in Nijmegen helpen

Door corona is de toekomst voor ondernemers van het nieuwe NYMA-terrein in Nijmegen nog onzeker. Om één van de geplande horecaprojecten te helpen, kunnen mensen via een online crowdfundactie alvast anderhalve meter bier bestellen bij ondernemer De Achtertuin.

Het historische fabrieksterrein van NYMA moet dé nieuwe hotspot van Nijmegen worden. De tienduizenden vierkante meters van het gebied hebben onlangs een nieuwe bestemming gekregen van de gemeente, zodat honderden ondernemers er een bruisend stukje stad van kunnen maken.

Eén van de eerste projecten op het terrein is De Achtertuin: een groot terras waar mensen samen een drankje kunnen pakken, muziek kunnen maken en een hapje kunnen eten. Door de coronacrisis heeft de organisatie nu geen inkomsten en is de toekomst van de zaak nog onzeker. ‘Daarom gaan we alvast 833,33 meter bier proberen te verkopen’, vertelt organisator Brent Roozendaal.

Tekst gaat verder onder de foto:

Vasim-terrein (foto: Omroep Gelderland)

'Een soort festivalgevoel'

Vanaf donderdag komt de crowdfundsite online. Mensen die anderhalve meter bier (vijftien glazen) reserveren, krijgen een ticket dat ze kunnen verzilveren zodra de terrassen weer open mogen. Roozendaal: ‘Dan hebben wij nu vast de inkomsten, zodat we volgende maand gewoon kunnen starten. Een exacte datum hebben we nog niet, maar we doen er alles aan om zo snel mogelijk open te gaan.'

De organisator legt uit dat op het fabrieksterrein genoeg ruimte is. Mensen kunnen zo voldoende afstand bewaren. ‘We kunnen een hoop tafeltjes en stoeltjes kwijt, zodat we misschien toch nog een soort festivalgevoel kunnen creëren’, voegt hij toe. ‘Maar het is dan helaas niet de bedoeling dat iedereen gezellig met elkaar gaat staan dansen.’

Zie ook: NYMA: historisch stuk Nijmegen moet bloeiende hotspot worden

Vasim-terrein (foto: Omroep Gelderland)