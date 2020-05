Ans houdt al 33 jaar de temperatuur bij in Meddo

Al 33 jaar houdt Ans Prinsen de temperaturen bij in Meddo. ‘Het begon in 1987,’ vertelt ze. ‘Het was een keer héél, héél koud en dat schreef ik op. Daarna ben ik niet meer opgehouden.’

Ans houdt het op een website allemaal bij. Elke dag kunnen belangstellenden kijken wat voor weer het is. Ze plaatst er ook dagelijks een foto. Ans: ‘Er kijken toch dagelijks zo’n 250 mensen op. Daar doe je het voor. Maar ik doe géén voorspellingen. Dat kan ik niet.’

Kouderecord

In een groot bestand houdt ze alles bij. Ze is ook jarenlang weervrouw geweest bij het lokale Omroep Slingeland. Ze kan heel makkelijk kijken wat het weer door de jaren heen doet op deze twaalfde mei. ‘Ik zie dat we vandaag een kouderecord te pakken hebben. In de afgelopen 33 jaar is het niet zo koud geweest; -0,4 graden hier in Meddo.’

Luister hier naar Ans Prinsen in gesprek met verslaggever Martijn de Graaf. De tekst gaat eronder verder.

'IJsheiligen is een fabel'

Deze dagen zijn de dagen van de IJsheiligen. Volgens de verhalen kunnen daarna de planten de tuin in, omdat het niet meer zou gaan vriezen. ‘Maar dat klopt niet,’ zegt Ans. ‘Want in 1974 is op 2 juni het mais op het land nog bevroren. Dus dat is echt een fabeltje.’

Elke dag het weer bijhouden, 33 jaar lang, Ans doet het in Meddo. En wie bang is dat de reeks binnenkort gestopt wordt vanwege een vakantie, kan opgelucht ademhalen. ‘Het is allemaal geautomatiseerd,’ zegt Ans. ‘Dus ik kan twee weken lang op vakantie zonder dat alles in het honderd loopt.’