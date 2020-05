Met dit sanitairstoplicht is De Pampel in Hoenderloo er helemaal klaar voor

In deze weken wordt een aantal maatregelen ter bestrijding van het coronavirus versoepeld. Zo zijn contactberoepen als kappers sinds maandag weer aan de slag en zijn het voorgezet onderwijs en horeca op 1 juni aan de beurt.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Campings moeten nog een tijdje geduld hebben. Zij mogen volgens de routekaart van het kabinet pas weer vanaf 1 juli open.

Campingeigenaar Harry Uithol van De Pampel in Hoenderloo is daar boos en teleurgesteld over. 'We zijn een seizoensbedrijf en we zijn een half jaar open. Door het kabinet worden wij nu voor de helft van ons seizoen gesloten. Daardoor zijn we 40 procent van onze omzet kwijt en dat halen we ook niet meer in, want in het hoogseizoen zaten we altijd al vol. Mensen kunnen wel vouchers krijgen, maar volgend jaar gaan we weer een deel van ons seizoen missen.'

Eerder open

Het stoplichtsysteem van De Pampel komt nog eens bovenop alle veiligheidsmaatregelen die men in Hoenderloo al heeft genomen. Er is een looproute en een spatscherm geplaatst en het 'Spetterbos' voor de kinderen is afgesloten, net als de toiletten. Werkelijk overal is aan gedacht.

En daar is regiomanager Ivo Gelsing van HISWA-Recron het helemaal mee eens. De ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie wil het licht zo snel mogelijk op groen voor sanitairgebruik op campings die voldoen aan alle coronamaatregelen. 'Wij snappen ook niet dat dit soort voorzieningen, met een goede regulering en protocollen als hier op de Pampel, niet gewoon geopend kan zijn, vandaag nog.'

Toch wordt daar in politiek Den Haag anders over gedacht. De overheid geeft voorrang aan horeca en andere beroepssectoren. En daar leggen de recreatieondernemers zich niet bij neer.

Naar de rechter

Afgelopen week is een brief naar Den Haag gestuurd om nogmaals aan te dringen op volledige heropening van de campings. Ook is aangekondigd dat er maatregelen getroffen worden zoals een mogelijke gang naar de rechter. Harry Uithol hoopt met de plaatsing van het sanitaire stoplicht alsnog zo snel mogelijk te openen. Want, zo besluit hij zuchtend: 'Ik kan het niet uitleggen aan mijn bezoekers.'