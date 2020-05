Dit is de voorlopige opbrengst van de grote politieactie tegen hennephandel

Bij de actie tegen hennephandel in de Bommelerwaard worden zo'n honderd agenten ingezet. Zij doorzoeken in totaal negen locaties: vijf loodsen en drie woningen in de gemeente Maasdriel en een woning in Den Bosch.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Kluizen met onbekende inhoud

De opbrengst bestaat, naast enkele voertuigen en opslagapparatuur, uit 'opvallend veel autosleutels en afstandsbedieningen', zegt een woordvoerder. Ook zijn er verborgen ruimtes ontdekt en technische middelen om bijvoorbeeld criminelen en de politie in de gaten te houden. Verder zijn meerdere kluizen ontdekt waarvan de inhoud nog onbekend is.

Aan de invallen ging lang onderzoek vooraf. 'We zijn deze actie gestart, nadat we signalen kregen en anonieme meldingen over de productie en handel van hennep', zegt de woordvoerder. 'Ons doel is de groepering die hierachter zit een harde slag toe te brengen.'

Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

