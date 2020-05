Bezoekje aan Nederland loopt faliekant mis voor man met openstaande celstraf

Een 55-jarige Nederlander die nog 254 dagen cel had openstaan, had maandag beter in zijn Duitse woonplaats kunnen blijven. Een bezoekje aan Nijkerk eindigde na een achtervolging in de gevangenis. Met een vieze broek.

Politieagenten kregen de man maandagochtend in Nijkerk in het vizier. Agenten zagen op een carpoolplaats een ontmoeting tussen twee figuren die allebei op eigen gelegenheid waren aangekomen. De ene man stapte bij de andere in, waarna de auto hard weg reed.

Achtervolging

De politie besloot de auto in een onopvallend voertuig te volgen voor een controle. De auto met de mannen stopte in een doodlopende straat in Voorthuizen en de bestuurder nam de benen. Volgens een bewoonster rende hij door de tuin en sprong hij over de heggen. De bijrijder zei daar niets van te begrijpen.

In de auto vonden agenten een rijbewijs en paspoort. Die bleken van de 55-jarige man, met wie justitie nog wat af te rekenen had. De man zelf was nergens meer te bekennen. De man bleef onopgemerkt, tot andere agenten op de Appelsestraat iemand zagen die aan het signalement voldeed, en bovendien 'een smerige broek met gaten had'.

De man is opgepakt en blijft, gezien zijn openstaande straf, voorlopig vastzitten.