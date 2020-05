Wilde bosjesknipper teistert buurt: 'Waarom?!'

Sinds begin april is het al vier keer gebeurd. Iemand trekt, vermoedelijk 's nachts, de wijken in en knipt takken af. Naast de oude conifeer van Stephanie en Leo zijn in zeker zes andere tuinen rhododendrons, azalia's en andere planten en struiken bewerkt. 'Aan de overkant is een oud stel met een ernstig beschadigde beukenhaag. Dat was geen gezicht: ze hebben van armoe de hele haag tot de stam toe teruggebracht', zegt Leo.

Bekijk hier het verhaal van Stephanie en Leo. Tekst gaat verder onder de video.

De grootste vraag die leeft in de wijk: waarom zou iemand dit doen? Mogelijk is overhangend groen de aanleiding, denken Leo en Stephanie. 'Misschien heeft iemand daar een hekel aan. Maar dan neem je niet het heft in eigen handen, dan bel je aan om te zeggen dat je je ergert.'

Uit het raam kijken

Stephanie is er klaar mee en heeft actie ondernomen. 'Laats heb ik om 3.00 uur 's nachts een uur uit het raam gekeken om te kijken wat er allemaal gebeurt, maar ik zag niks.' Nu heeft ze aangifte gedaan, de wijkagent op de hoogte gesteld en camera's geïnstalleerd.

Ook buurtbewoners hebben aangifte gedaan. 'De politie heeft gezegd extra te controleren', vertelt ze, 'maar die zijn heel druk geweest met de autobranden. En dan is dit natuurlijk een ander vergrijp...'.