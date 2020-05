Tiny houses voor Zutphense jongeren die er zelf even niet meer uitkomen

Het Emerpark in Zutphen, ook wel bekend als het voormalige Vitens-terrein, is het nieuwe 'thuis' van Het Dagelijks Bestaan. 'Het is echt fantastisch dat we eindelijk onze eigen plek hebben. Niet anti-kraak, maar echt onze eigen plek. Daar ben ik heel dankbaar voor', vertelt Ingrid Rebel van de stichting.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Op eigen benen leren staan

Zack is een van de jongeren die deze week verhuist naar een tiny house. Door zijn eigen meubels en een zelfgemaakte hoogslaper voelt hij zich er al een beetje thuis. Hij vindt het 'best luxe' dat hij nu alles voor zichzelf heeft. Op de oude locatie, een voormalige kliniek op het GGNet terrein, deelde hij de wc, badkamer en de keuken. 'Nu kan ik hier lekker zelf koken.'

De 21-jarige krijgt al een tijdje hulp via Het Dagelijks Bestaan. 'Ik kwam hier met angstklachten. Ik was bang om naar school te gaan. Sociale angst, naar buiten gaan is moeilijk.' Een coach van de stichting heeft hem geholpen. 'Het gaat steeds beter nu. Ik ben met mijn coach oefeningen aan het doen om steeds meer zelfstandig te doen. En ik werk nu ook, dat was een van mijn doelen.'

Een mix van inwoners

In de zelfstandige woonruimtes gaan jongeren oefenen om op zichzelf te wonen en zich te redden in de maatschappij. Hoewel Zack erg blij is met zijn tiny house, kijkt hij ook uit naar de dag dat hij op zichzelf kan gaan wonen. 'Ik kan niet wachten eigenlijk, maar ik heb nog veel te leren dus laat mij voorlopig maar even lekker hier zitten.'

In totaal zijn er 26 huizen. Naast jongeren gaan er ook begeleiders en 'buurmannen en buurvrouwen' wonen. Dit zijn mensen of gezinnen die ervoor hebben gekozen om op het terrein te wonen, maar geen functie hebben bij de stichting. 'We zijn van het principe van een hofje uitgegaan. In een hofje doe je het met elkaar, en met elkaar gaan we hier een hele mooie plek van maken', vertelt Ingrid Rebel.

'Fantastisch dat we weer samen zijn'

Verder zijn er nog twee voormalige Vitens-gebouwen die momenteel nog worden verbouwd, waar een groep van 30 jongeren straks dagbesteding volgt. 'Met subsidie van de provincie Gelderland in het kader van het programma ‘Steengoed’ gaan we de panden opknappen en geschikt maken om alle werkplaatsen onderdak te bieden', aldus Rebel. Het gaat dan onder meer om een kookwerkplaats en een hout/bouw werkplaats.

De stichting organiseerde haar activiteiten jarenlang in anti-kraakpanden, waardoor de onderdelen (wonen/dagbesteding) van elkaar gescheiden waren. De stichting is blij dat dat nu voorbij is. 'Met een nieuwe locatie zit alles weer bij elkaar. Hier kunnen we gewoon een hele tijd blijven, dus we gaan het hier mooi maken en ervoor zorgen dat het mooi blijft.'

