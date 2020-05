Sportschoolhouders zijn het zat en starten petitie

Ook sportcentrum Iedema in Harderwijk mag de deuren voorlopig nog niet openen, tot groot ongenoegen van de eigenaar.

'Ja, wij waren superverbaasd', zegt Sjaak Salomé van sportcentrum Iedema. 'Daar waar andere versoepelingen vrij snel kwamen, kwam het veto dat sportscholen tot 1 september dichtblijven voor ons totaal onverwacht en onbegrijpelijk.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Looproutes

Toch is de sportschool al wel voorbereid. Zo zijn er speciale looproutes en staan apparaten minimaal anderhalve meter uit elkaar.

Ook bij sportschool CheapFit in Nunspeet staan ze te trappelen, al wordt daar al buiten gesport in een vrachtwagentrailer.

'De eerste week na de lockdown zijn we meteen gaan brainstormen wat de oplossing zou zijn', vertelt Bert Wagt van CheapFit Fitness. 'Toen kwam het idee van de trailer. Per 1 april waren we trendsetter. We waren best wel origineel in Nederland.'

Petitie

Maar ook al is buitensporten fijn: de sportscholen willen dat er ook weer binnen kan worden gesport. Daarom zijn ze een petitie gestart.

'Met de petitie willen we vooral dat we politiek op de agenda komen', legt Sjaak Salomé uit. 'Wij willen niets liever dan veilig open gaan. We willen ook niet in één keer open, maar heel gefaseerd, zodat we de zaak kunnen controleren. Gewoon weer open.'

Rechter

Dinsdag praat de brancheorganisatie met minister Van Rijn over versnelde opening. Mocht daar niets uitkomen, dan stappen de sportscholen naar de rechter.

'Want 1 september, dat is nogal een datum, hè', zegt Bert Wagt. 'Dan zijn we drie maanden verder en we zitten al negen weken dicht. Dat is gewoon de doodsteek voor heel veel fitnesscentra.'