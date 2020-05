Overvaller Doetinchem mogelijk bekend in Nunspeet

De overval dateert van enige tijd geleden, namelijk van donderdagavond 10 januari 2019. Iets na 21.00 uur stormen twee mannen de chinees aan de Mozartlaan in Doetinchem binnen.

Een van hen springt gelijk over de toonbank en wil naar achteren. Een klant weet de tweede overvaller, die het zelfde van plan is, tegen te houden. Ze grijpt de overvaller vast, ondanks dat de mannen een mes bij zich hebben.

Mede dankzij haar en de eigenaar van het restaurant gaan de overvallers ervandoor. De restauranteigenaar maakt bij het wegjagen van de twee mannen gebruik van een hakmes.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Uit het politieonderzoek komt naar voren dat een van de daders mogelijk in Nunspeet woont of er vaak komt. Politiewoordvoerder Anne Coenen: 'Daarom brengen we de zaak nogmaals onder de aandacht, hopelijk dat er kijkers uit Nunspeet zijn die de overvallers herkennen.'

Wie informatie heeft over een of beide mannen, kan de tiplijn van de politie bellen op 0800-6070. Meld Misdaad Anoniem is ook te waarschuwen en wel via 0800-7000. Verder is er een online tipformulier op politie.nl. Het zaaknummer is: 2019016035.