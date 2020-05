Bruls: 'Trouwambtenaar schaadde vertrouwen in de overheid'

De trouwambtenaar die vorige maand op staande voet werd ontslagen, schaadde het vertrouwen in de overheid. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders aan de Partij voor de Dieren en de SP, die vragen stelden over de kwestie. De ambtenaar had kritiek op het door laten gaan van bruiloften met maximaal dertig bezoekers. Dat leverde haar ontslag op.

Burgemeester Hubert Bruls antwoordt beide partijen dat hij niet in kan gaan op de specifieke casus. Bruls laat in algemene zin wel weten waar het probleem volgens hem zit.

Problemen

De gemeente geeft voldoende ruimte om mee te denken en zorgen te uiten, reageert Bruls. ‘Problemen kunnen echter ontstaan wanneer een medewerker zich niet wil voegen in vastgesteld beleid en het beleid herhaaldelijk in het openbaar (Facebook en De Gelderlander) in twijfel trekt’, aldus Bruls.

Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren) vindt bruiloften met maximaal dertig personen onverantwoord tijdens de coronacrisis, net zoals de ontslagen trouwambtenaar aangaf. Ze vindt een bruiloft bovendien niet van maatschappelijk cruciaal belang. Het door laten gaan van bruiloften van die omvang staat volgens haar in schril contrast met diep ingrijpende maatregelen, zoals het bezoekverbod in verpleeghuizen, het niet toestaan van naasten bij het sterfbed van een dierbare en de begeleiding naar de laatste rustplaats.

'Nijmegen al vóór ontslag negatief in het nieuws'

Dat andere gemeenten minder bezoekers toestaan bij bruiloften, heeft volgens burgemeester Bruls te maken met het feit dat zij niet de ruimte hebben om dertig gasten te ontvangen op anderhalve meter van elkaar.

De SP heeft het college gevraagd of de kritiek van de trouwambtenaar in dagblad De Gelderlander wel voldoende reden vormt voor ontslag op staande voet. Maar het college wil dus niet ingaan op individuele gevallen.

Maarten Sweep van de SP betreurt het dat Nijmegen door het ontslag negatief in het nieuws is gekomen. Maar volgens het college was dit al voor het ontslag het geval, zo schrijft burgemeester Bruls: ‘Het college heeft op geen enkel moment de publiciteit gezocht. De gemeente was al negatief in het nieuws gekomen vóór het ontslag door de acties van deze gewezen medewerker.’

De ontslagen ambtenaar heeft eerder al aangegeven dat zij naar de rechter stapt.