Drempt schrikt van 'Netflix-toestanden' rond groot drugslab

Of de eigenaar van het pand betrokken is geweest bij het drugslab is nog niet bekend. De landelijke politie heeft de zaak nog in onderzoek. 'Dus het wachten is op de uitkomsten daarvan', zo laat een woordvoerder van de gemeente Bronckhorst weten. Maandag besloot de rechter-commissaris in Den Bosch in ieder geval dat de opgepakte Amerikaan, Colombiaan en Mexicaan langer vast blijven zitten.

Ondertussen herinnert niets op de Zomerweg nog aan de grootscheepse politie-inval die hier ruim een halve week geleden heeft plaatsgevonden. Een rit langs het perceel, te midden van weilanden, toont een haag van loofbomen en sparren, met daar achter een boerderij plus enkele loodsen. Beddengoed wappert uit één van de ramen van de bovenverdieping. Op één van de gebouwen is een groot bord op de muren aangebracht met daarop de tekst: 'Dalton Staete'.

De Daltons

En zo staat de familie die er woont ook bekend in de buurt; als de Daltons. Meerdere bronnen laten weten dat het gezin -met meerdere volwassen kinderen- oorspronkelijk niet uit het dorp komt en eigenlijk nooit te vinden is op feesten en andere dorpsactiviteiten. Er zou ooit een hennepplantage zijn aangetroffen op hetzelfde adres. Ook zouden er regelmatig spullen verkocht worden tijdens zogeheten 'garage sales'. Maar verder willen dorpsbewoners vrijwel niks kwijt over de mensen die er wonen. Ze zijn allemaal flink geschrokken en willen zich er verre van houden.

Pand sluiten

'Een bestuursrechtelijke rapportage zal moeten uitmaken in hoeverre de eigenaar van het pand in Drempt betrokken is geweest bij dit drugslab. Komt daarin naar voren dat hij wetenschap heeft gehad van drugsproductie, dan kan de burgemeester het pand sluiten, op basis van de Wet Damocles.' Dat zegt Anton Jansen, maandagmiddag, drie dagen na de inval in Drempt, waar de Landelijke Eenheid van de politie een drugslab ontmantelde dat goed zou zijn voor een productie van 10 miljoen euro aan chrystal meth.

Jansen is manager van het Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland (PVO). Via deze weg geeft hij in samenwerking met lokale ondernemers- en openbare organisaties voorlichting in gemeenten die deel uitmaken van het buitengebied in zijn regio. Hij waarschuwt op zulke bijeenkomsten voor de risico's van ondermijning en de invloed van de onderwereld op de samenleving.

'Drempt, of all places'

Ook in de omgeving van Drempt heeft hij voor groepen van lokale ondernemers gestaan met zijn PVO-avonden. Maar toch zegt Jansen verrast te zijn door deze 'instap' van de politie, gebaseerd op een langer lopend onderzoek. 'Dit is heel bijzonder. In Oost-Nederland hebben we nog niet eerder zo'n groot lab gehad met chrystal meth-productie. We kennen het natuurlijk nog wel van een paar maanden geleden in het westen, waar in de buurt van Geertruidenberg ook een lab werd aangetroffen. Dat was toen al wereldnieuws. En dan nu in Drempt, of all places.'

En dan nog het feit dat het gaat om een Colombiaan, een Mexicaan en een Amerikaan, daar schrikken de mensen van. Het beeld dat opdoemt is dat van kartels en liquidaties. Dingen die je alleen ziet in Netflix-series zoals Narcos. 'Dat begrijp ik', zegt Jansen. Maar vergeet niet: deze mensen zijn ondersteund door lieden uit onze eigen regio. Want hoe weet je anders waar een loods te huren in deze omgeving?'

Jansen wijst erop dat bij ieder lab gemiddeld zo'n vijftig personen in binnen- en buitenland betrokken zijn. 'Het zijn organisaties die volledig geglobaliseerd zijn. En daarnaast zijn ze zeer bedreven in het bespelen- en manipuleren van kleine ondernemers.'

'Levensgevaarlijk spul'

Reden om de samenleving eens te meer te wijzen op de gevaren die mensen lopen wanneer zij zich inlaten met georganiseerde criminaliteit. Jansen: 'Het gaat om een lab waar met zeer gevaarlijke materialen werd gewerkt, er is bijvoorbeeld kwik aangetroffen. Dat is levensgevaarlijk spul.'

Fractievoorzitter Wilko Pelgrom van het CDA in Bronckhorst is het met Jansen eens. Hij woont ook in de buurt van het ontdekte drugslab en is net als iedereen flink geschrokken. 'Ik denk dat we op de goede weg zijn met alle voorlichtings- en informatieavonden over ondermijning, maar we moeten dorpsbewoners erop blijven attenderen dat ze criminele of afwijkende zaken moeten melden.'

Vijfde drugslab in Achterhoek

Uit een korte optelsom blijkt dat het drugslab in Drempt het vijfde drugslab in de Achterhoek is in 5 maanden tijd. De labs waren allemaal anders, maar dit laat zien dat de Achterhoek zeker niet vrij is van productielocaties. 'Inwoners moeten zich ook realiseren dat dit soort zaken niet meer alleen in Brabant gebeuren, maar ook hier', aldus de CDA-fractievoorzitter.

Bij de gemeente Bronckhorst zijn -zover nu bekend- over het pand aan de Zomerweg geen meldingen binnengekomen, laat een woordvoerder weten. 'Ook al zijn mensen angstig, dan nog zouden ze dingen die niet pluis zijn moeten melden. Alleen dan kunnen we dit soort zaken misschien eerder aanpakken', vindt Pelgrom.

