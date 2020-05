Omroep Gelderland presenteert nieuwe serie over familiebedrijven

'Met je familie moet je wandelen, niet handelen.' Een uitspraak waar een hoop mensen het mee eens zullen zijn. Toch zijn er in Gelderland meer dan 45000 familiebedrijven. Generatie na generatie weet het bedrijf voort te zetten. In het nieuwe tv-programma Familie BV worden Gelderse familiebedrijven uit verschillende branches in de spotlights gezet. Welke veranderingen hebben door de jaren heen plaatsgevonden en hoe is het om te werken met je familie?

In de serie komen we over de vloer bij Gelderse familiebedrijven waarbij minimaal drie generaties bij het bedrijf betrokken zijn. Was het een vrije keus om papa of mama op te volgen? Of was de druk te groot? Is het anders om in een familiebedrijf te werken dan in een 'gewoon' bedrijf?

In Familie BV ontdekken we de rol van de familiesfeer binnen de bedrijven. De voor- en nadelen. Hoe is het om zaken te doen met familie? Eerlijke verhalen over successen en mislukkingen. Ook nemen we de omgang van het personeel, de bedrijfsfilosofie, overname en toekomstvisie onder de loep.

Ondernemen in crisistijden

Naast de mooie kanten van een familiebedrijf staan we ook stil bij moeilijke periodes, zoals in tijden van de coronacrisis: welke invloed heeft die op het bedrijf? Familiebedrijven vormen een belangrijk onderdeel van de economie. Hoe zij de coronacrisis doorstaan, is dus van groot belang.

Veel familiebedrijven overleefden al eerder een of meerdere crisissen, want ze gaan vaak al generaties terug. Sommige bedrijven zijn zelfs al in de negentiende eeuw opgericht. Zij maakten twee wereldoorlogen mee, de depressie van de jaren dertig, de oliecrisis in de jaren zeventig en de kredietcrisis van 2008. En ze overleefden ze allemaal. Zeven van de tien bedrijven in Gelderland zijn familiebedrijven. De ruim 45.000 Gelderse familiebedrijven zijn goed voor 32 procent van alle banen.

Familie BV is vanaf woensdag 20 mei wekelijks te zien om 17.30 uur bij Omroep Gelderland (ieder uur herhaald). Uitzending online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.