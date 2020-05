Nieuw gemeentehuis Overbetuwe bijna klaar: ‘We maken het helemaal coronaproof’

Overbetuwe verwacht dat zij vanaf juli burgers en bezoekers mag verwelkomen in het nieuwe gemeentehuis. ‘We zijn nu druk bezig om de RIVM-maatregelen toe te passen in het gebouw, zodat het helemaal coronaproof is’, zegt een woordvoerder.

‘Denk aan de manier waarop we bezoekers ontvangen, hoe we de werkplekken veilig inrichten en welke route we in het openbare gebouw uitstippelen.'

Het nieuwe kantoor is volgens de gemeente makkelijker te navigeren, toegankelijker voor mindervaliden en een stuk milieuvriendelijker. ‘Het pand is volledig gasloos en veel materiaal van het oude gemeentehuis is hergebruikt. Ook hebben we een paar innovatieve technieken toegepast, zoals isolatie van oude spijkerbroeken', legt de woordvoerder uit.

‘Corona biedt meer ruimte’

Volgens de woordvoerder heeft corona weinig roet in het eten gegooid. ‘Na een onzekere periode aan het begin van de crisis hebben we snel moeten schakelen. De aannemer heeft meteen een speciaal protocol opgesteld, zodat alle bouwvakkers een wekelijkse update krijgen over de richtlijnen.’

Vooralsnog verwacht de gemeente geen vertraging. Medewerkers zijn nu thuis aan het werk, waardoor bouwers meer ruimte hebben om te klussen. ‘Werkzaamheden die voor veel overlast zorgen, hebben we eerder ingepland. Omdat we nu niet ‘om de kantoortijden’ heen hoeven te werken, is het nieuwbouwgedeelte een stuk sneller klaar.’

