Vitesse en NEC hopen dat fans afzien van compensatie: 'De club is hard geraakt'

De KNVB heeft de eredivisie vanwege de coronacrisis beëindigd, terwijl er nog acht speelrondes op het programma stonden. De kans is groot dat komend seizoen lange tijd ook geen toeschouwers welkom zijn in de stadions.

Compensatie

De meest trouwe supporters kunnen van Vitesse een voucher krijgen waarmee ze komend seizoen of het seizoen erop toegang krijgen tot alle bekerwedstrijden in GelreDome. Een andere optie is dat ze vier extra tickets krijgen voor 'niet-topwedstrijden' van de Arnhemmers in de competitie.

Wie een los ticket had voor een wedstrijd die niet door kon gaan, krijgt een voucher waarmee een andere wedstrijd kan worden bezocht als er weer publiek welkom is. Ook die geldt niet voor de topwedstrijden tegen onder meer Ajax en PSV.

Voor beide groepen fans gelden de vouchers als tweede optie. Optie 1 is volgens Vitesse: 'Je club steunen in deze moeilijke en onvoorspelbare tijden en afzien van de mogelijkheid tot tegemoetkoming.'

Miljoenenverlies verwacht

Supportersclub VIVO heeft al laten weten geen compensatie te willen en Vitesse zegt meer van dat soort signalen te hebben ontvangen. 'Dat is voor de club een welkom signaal. Die steun kan Vitesse namelijk goed gebruiken', klinkt het.

De Arnhemse club boekte over het seizoen 2018-2019 al een mega-verlies van 16,5 miljoen euro. Dit jaar wordt een nieuw miljoenenverlies verwacht.

NEC biedt tegemoetkoming aan

Het beleid rond de tegemoetkoming is samen met andere eredivisieclubs opgesteld. De clubs zijn volgens een woordvoerder van Vitesse niet verplicht om eraan mee te doen. 'We trekken wel samen op, maar iedereen doet het op zijn eigen manier.'

Clubs uit de Keuken Kampioen Divisie gaven eerder al aan uiterlijk 12 mei duidelijkheid te geven over de seizoenkaarten en al aangeschafte kaarten voor het seizoen 2019/20. NEC laat weten dat supporters mogen afzien van compensatie. 'We willen je graag vragen achter ons te blijven staan, maar als jij het nodig hebt, staan we ook achter jou', stellen de Nijmegenaren.

Ze bieden een tegemoetkoming aan in de vorm van wedstrijdtickets voor het aantal gemiste duels in het seizoen 2019/20. Die gelden voor zowel thuis- als uitwedstrijden. 'Indien jij je aangevraagde vouchercode een jaar na dato niet hebt gebruikt, heb je de mogelijkheid om gedurende juni 2021 je geleden verlies in geld om te zetten.'

De Graafschap zegt de uitspraak van het kort geding af te wachten waarmee wordt geprobeerd een plek in de eredivisie af te dwingen.

