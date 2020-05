Speciale stickers geven coronaregels aan in de Achterhoek

Het Achterhoekse straatbeeld kleurt de komende tijd groen. Pictogrammen in het bedrijfsleven en in het straatbeeld moeten duidelijk maken wat de coronamaatregelen zijn. Onder de titel Groen is gaon. Zo doen we dat in de Achterhoek gaan bedrijven en overheden eenzelfde uitstraling hanteren, zodat iedereen weet hoe veilig met elkaar om te gaan.

Posters en stickers naar bedrijven

'Namens alle organisaties in onze samenwerking onderschrijven we dit initiatief en roepen we iedere ondernemer en instelling in de Achterhoek op om de Covid-19 Handreiking te hanteren', zegt Mark Boumans, voorzitter van de 8RHK Ambassadeurs. De campagne start aan het einde van de week, dan worden posters en stickers naar de bedrijven en instellingen gestuurd.

Het initiatief voor de pictogrammen startte in gesprek met verschillende ondernemers op achterhoekverbindt.nl. Het is onderdeel van tien actiepunten om weer goed op gang te komen met elkaar tijdens de coronacrisis.

