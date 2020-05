Honderden T-shirts fleuren Arnhemse binnenstad op

Onder een groot rood hart staan de hashtags: alleen samen, hart nodig, hou vol en Ernems hert. 'Mensen vinden het leuk', constateert Wind. 'En het centrum fleurt ervan op.' De honderden t-shirts zijn door het hele centrum opgehangen.

Foto: Jan Aderlaar

'App waarop je drukte kunt zien'

Wind ziet dat het op dit moment wel steeds drukker wordt in het stadscentrum. Om dat te reguleren zoekt hij het graag in digitale oplossingen. 'We zijn bezig met een app waarop je kunt zien hoe druk het is in de binnenstad. Bij grote drukte, kun je misschien beter een paar dagen later gaan.'

Om binnenstadondernemers te helpen is er verder de 'digitale winkelstad', legt Wind uit. Daarbij kan er online worden besteld en wordt er gratis thuisbezorgd. Naast het Arnhemse centrum kan dat nu ook bij winkels in het Modekwartier en Spijkerkwartier.

'Digitale etalage’

Hiervoor wordt onder meer het noodfonds voor Arnhemse ondernemers benut dat eerder door Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) beschikbaar werd gesteld. Deze maand gaat er een vernieuwde website in de lucht waarop ondernemers hun producten zelf in de 'digitale etalage’ kunnen zetten.

En wil je 'persoonlijke helden' in het zonnetje zetten en lokale ondernemers steunen? Dan is de 'Dit Is PAS Arnhem-pluim' een goede optie, adviseert Wind. Een cadeaukaart die je lokaal kunt besteden.

