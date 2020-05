Crisis of niet: horecabazen moeten toch belasting betalen

Het lijkt erop dat horecaondernemers in Arnhem en Renkum dit jaar gewoon belasting moeten betalen. De Arnhemse wethouder Jan van Dellen houdt een slag om de arm na het verzoek van de sector om afstel in plaats van uitstel van gemeentelijke belastingen. Zijn gemeenteraad zal het geld daarvoor nu niet beschikbaar stellen. Ook in Renkum vist de horeca achter het net met zijn oproep.

'Over het kwijtschelden van de belastingen kunnen we nog niks toezeggen', laat Van Dellen weten. 'We zullen dit soort verzoeken zorgvuldig en in de volle breedte moeten afwegen.' Maar mocht Van Dellen van plan zijn met een dergelijk voorstel naar de Arnhemse gemeenteraad te komen, dan zal dat daar weinig kans maken. Een meerderheid van GroenLinks, VVD, D66 en CDA laat aan Omroep Gelderland weten daar op dit moment weinig voor te voelen.

'Nodig om zorg te betalen'

'Nu al spreken over kwijtschelding is niet realistisch', vindt GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders. 'Belastinginkomsten blijven nodig om bijvoorbeeld zorg te betalen. Vooruitlopen op een uitzonderingspositie voor de horeca gaat niet, dat is ook niet eerlijk ten opzichte van andere belastingbetalers met financiële problemen.' VVD'er Bas van Es meent dat eventuele kwijtschelding van belastingen vanuit de Rijksoverheid moet komen. Hij pleit daarbij wel voor een 'sterke lobby vanuit de lokale overheden'. 'Dat geldt dan uiteraard voor alle getroffen sectoren.'

'Los van het feit dat gemeenten dit niet mogen besluiten, moeten steunmaatregelen gericht en specifiek zijn', stelt Sabine Andeweg (D66). 'Dat werkt niet met een algemene belastingvrijstelling voor de horeca. Dus als ondernemers een inkomen op of rond het bijstandsniveau hebben en weinig spaargeld, komen ze mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentebelastingen.' En ook CDA-fractievoorzitter Klaartje van Dillen vindt het voorstel 'niet direct dé oplossing'. Bovendien twijfelt zij ernstig aan de betaalbaarheid ervan.

'Moet toch een keer worden betaald'

De PvdA zet als enige coalitiepartij de deur wat verder open voor de wens van de ondernemers. 'Ik maak me namelijk zorgen over het verlenen van uitstel van betaling', legt fractievoorzitter Eric Greving uit. 'De vraag is of je het probleem dan niet opschuift. Het moet dan toch een keer worden betaald.'

De Renkumse wethouder Jasper Verstand is duidelijker in zijn commentaar: 'Dat kunnen we niet betalen.' De gemeente heeft volgens hem al moeite om de begroting rond te krijgen. 'Die zorgen worden door corona alleen maar groter en het is nog maar zeer de vraag of we alles van het Rijk krijgen gecompenseerd.'

