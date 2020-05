Aanleg glasvezel voor Afferden, Deest en Puiflijk gaat door

Marleen van Manen, projectleider bij Glasvezel buitenaf: 'Eerder vond al een succesvolle glasvezelcampagne plaats in Gelderland Zuid, waar het buitengebied van de gemeente Druten onderdeel van was. Tijdens de campagne in het buitengebied, bleek dat er ook in de kernen van Druten veel vraag was naar glasvezel. Daarom zijn we teruggekomen om ook de inwoners van Afferden, Deest en Puiflijk een aanbod te doen. (...) We zijn dan ook erg verheugd dat we kunnen melden dat er glasvezel komt!', aldus een enthousiaste Van Manen.

Inwoners persoonlijk geïnformeerd

Alle bewoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld worden persoonlijk geïnformeerd. Meer informatie is ook te vinden op de website glasvezelbuitenaf.nl/gebieden/afferden-deest-puiflijk.

Start aanleg

Na de zomervakantie start de aanleg. Deze week zal de aannemer beginnen met de eerste schouwwerkzaamheden. Dit betekent dat er wordt gekeken waar de aansluiting in huis zal worden gemaakt. Bewoners die zich hebben aangemeld ontvangen hierover binnenkort een brief van de aannemer.

Glasvezelcampagne Druten

De glasvezelcampagne in Druten is op dit moment nog in volle gang. De drie omliggende kerkdorpen gingen hoofdkern Druten hierin voor. Inwoners van Druten hebben nog tot 6 juli de tijd om een glasvezelabonnement af te sluiten.

Lees ook:

CAMPAGNE 'GLASVEZEL BUITENAF' AANGEPAST DOOR CORONA

BUITENGEBIEDEN VIER REGIOGEMEENTEN KRIJGEN IN 2020 GLASVEZEL

START GLASVEZELCAMPAGNE DRUTEN OOK VOOR BUITENGEBIED