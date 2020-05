Ondernemers boos om plan voor afsluiting: 'Zo wordt Tiel een slaapstad'

Ondernemers in de straten van het centrum van Tiel die op de nominatie staan om afgesloten te worden, reageren met verontwaardiging op dit plan. Ze denken dat het de doodsteek is voor de bedrijvigheid in deze straten.

Naar aanleiding van gesprekken met bewoners en ondernemers van de binnenstad heeft wethouder Frank Groen een plan gemaakt om de doorgaande routes in de binnenstad aan het begin van de Westluidensestraat af te sluiten. Met name vanwege verkeers- en parkeeroverlast.

Groen weet zich hierin gesteund door de ondernemers van Hart van Tiel. De winkeliersvereniging ziet in het plan een kans om de stad aantrekkelijker te maken. Maar ondernemers in de bewuste straten zijn onaangenaam verrast.

'Ik schrok me de pleuris', zegt Michael Versteeg van tabakswinkel 't Hoekje in de Ambtmanstraat. 'Het is hier al veel te rustig, straks is het niets meer. Mensen komen nou eenmaal graag met de auto dichtbij. Het is triest. De gemeente maakt het je steeds moeilijker.'

Lagere huren

Versteeg vindt dat de situatie van de ondernemers in deze straten te weinig is meegenomen in het advies van Hart van Tiel. 'Er zijn in Tiel al veel zaken gesloten omdat er te weinig aanloop is. Zaken als een kleermaker, een schoenmaker of een Turkse bakker bloeien hier op, ook omdat de huren lager zijn. Het is toch een stad, die moet je levendig houden. Zo wordt het een slaapstad.'

De eigenaar van bakkerij Sevdi denkt er ook zo over. 'Als mensen hier niet meer met de auto mogen komen dan ben ik gedwongen te sluiten', zegt hij. 'Denk je dat ze voor een pizza of brood in de parkeergarage gaan staan en dan helemaal hier naartoe lopen? Dat zou ik zelf ook niet doen.'

'Het Texas van Tiel'

Hij erkent dat ook zijn klanten het regelmatig niet zo nauw nemen met parkeer- en verkeersregels in de straat. 'Het is een beetje het Texas van Tiel hier. Mensen die even op de stoep of op straat parkeren, wegblazen met hun auto. Waar ik woon wordt ook wel eens hard gereden, maar dat is toch geen reden om de hele straat af te sluiten?!'

De coffeeshops in het centrum worden aangewezen als grootste bron van overlast. 'Niet helemaal terecht', vindt de uitbater van Relax in de Vleesstraat. 'Mensen komen net zo goed voor andere zaken of gewoon om een rondje te rijden en wij krijgen de schuld. Wij zijn wel de enige die strenge regels hebben en een parkeerwachter om mensen erop aan te spreken.'

Verplaatsing coffeeshops

De vier Tielse coffeeshops zijn met de gemeente in gesprek over een verplaatsing naar twee locaties aan de rand van de stad. De coffeeshophouders staan er in principe positief tegenover, al staan ze niet allemaal te trappelen. 'We zitten hier dertig jaar en we zitten goed', zegt de uitbater van Relax. 'Ook zonder auto's komen onze vaste klanten wel. Maar als het moet, ja dan gaan we.'

Ook de Poolse supermarkt aan de Damstraat wordt vaak genoemd als het gaat om het veroorzaken van overlast. De eigenaar ziet het probleem niet. 'Ze moeten hier meer parkeerplaatsen maken', zegt hij. 'Dan kunnen ze meer verdienen en komen er meer mensen naar de winkels in de stad.'