Belangenvereniging eist eigen cliëntenraad voor SKB: 'Anders stappen we naar de rechter'

De Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB stapt naar de rechter als het Winterswijkse ziekenhuis geen eigen cliëntenraad krijgt. 'We willen dat het voor 15 mei in gang wordt gezet, anders gaan we naar de kantonrechter', zegt mede-initiatiefnemer Gosse Visser van de belangenvereniging.

De cliëntenraden van het SKB en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem zijn twee jaar geleden, na de bestuurlijke fusie tot overkoepelende organisatie Santiz, samengevoegd. In die nieuwe cliëntenraad is de afvaardiging van het Slingeland groter dan die van het SKB en dat steekt Visser, maar dat is niet de enige grief.

'Wettelijk verplicht'

'Wettelijk zijn ze verplicht voor elke vestiging een cliëntenraad te hebben', zegt Visser. 'Beide cliëntenraden samenvoegen en die in Winterswijk opheffen mag niet. We hebben hierover 22 april al een brief gestuurd naar de Raad van Bestuur en die krijgt nu een week de tijd een cliëntenraad in te stellen. Anders gaan we naar de rechter en krijgen ze een tik op de vingers.'

Visser heeft aangeboden om nieuwe leden aan te dragen voor die nieuwe cliëntenraad. 'We hebben al 400 aanmeldingen gehad en een kleiner clubje onder die mensen, met veel kennis van zaken, wil wel meedenken. Zeker nu de ontvlechting eraan komt moet er naar de belangen van de inwoners in de oostelijke Achterhoek worden gekeken en is die nieuwe cliëntenraad hard nodig', aldus Visser.

