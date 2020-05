1800 senioren in Beuningen verrast met bloemetje

'Alle activiteiten van de vereniging zijn geannuleerd en velen maken onzekere tijden door', vertelt Willems. 'Op een gegeven moment zag ik een vrachtwagen met bloemen in het televisieprogramma All you need is Love. Toen dacht ik: dat kunnen wij hier toch ook voor de mensen doen. Zo is het idee begonnen, al had ik toen nog geen idee van de enorme organisatie die dit met zich mee zou brengen.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Ruim 30 vrijwilligers

De vereniging heeft 1800 leden die op ruim 1400 adressen wonen en overal wordt een bloemetje bezorgd. Meer dan 30 vrijwilligers werken eraan mee om alles bezorgd te krijgen en daar zijn twee dagen voor nodig. Ook was er toestemming van de gemeente nodig omdat er veel mensen aan meewerken en ze ook de senioren thuis opzoeken met de bloemen.

'Uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen. We hebben een heel schema en allerlei rijroutes', zegt Willems. 'De vrijwilligers die bezorgen komen om het kwartier naar het dorpshuis van waaruit we werken, zodat niet iedereen hier tegelijk is. Het is een heel geregel en nu is er ook nog weer een bezorger uitgevallen die zelf corona heeft. Daar moeten we dan ook weer een mouw aan passen.'

Twee dagen aan de slag

De bloemen zijn donderdagochtend gehaald bij een plaatselijke bloemist waar ook afspraken mee zijn gemaakt. Vervolgens gaan de vrijwilligers twee dagen aan de slag en als het goed is hebben alle leden van de seniorenvereniging aan het einde van de vrijdagmiddag allemaal een bloemetje bezorgd gekregen.