Oude IJsselstreek start bestrijding eikenrups

Met grof geschut is Oude IJsselstreek gestart met de preventieve bestrijding van één van de grootste overlastgevers van de afgelopen jaren, namelijk de eikenprocessierups. In vier weken tijd wordt boomrijk gebied binnen de gemeente ingespoten met een voor de rups giftig middel.

'Met een groot nevelkanon bespuiten we de bomen van onderen', aldus uitvoerder Ivo de Groot van boomverzorgingsbedrijf Wolterinck. 'De rupsen eten vervolgens de blaadjes waar het middel op zit en zullen overlijden.'

Het middel dat gebruikt wordt is het biologische bacteriepreparaat Xentari. Nadeel van het middel is dat ook rupsen van andere vlinders overlijden als ze het besproeide eikenblad eten. Volgens De Groot is het middel echter niet gevaarlijk voor mensen: 'Het wordt ook gewoon in de groenteteelt gebruikt. De sla die in de supermarkt ligt wordt met hetzelfde middel behandeld.'

Bekijk hier de video. De tekst gaat eronder verder:

Tienduizenden euro's

Met deze methode is het volgens De Groot mogelijk om tachtig tot negentig procent van de jeukrupsen te verwijderen. Het kost echter wel enkele tienduizenden euro's om de almaar groter wordende plaag in te dammen.

'We hebben in onze begroting 50.000 euro opgenomen', aldus wethouder Ria Ankersmit. 'Vorig jaar was dat gereserveerde bedrag lager. Is er meer nodig, dan zullen we dat absoluut inzetten. Maar we verwachten het hier mee wel te redden.'

Montferland heeft voor 2020 een ton uitgetrokken om de rupsen in de gemeente te bestrijden.

Zeshonderd nestkastjes

Eerder deelde Oude IJsselstreek in samenwerking met Estinea nestkastjes voor mezen uit. De vogels zijn de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Ondanks dat er al zeshonderd nestkastjes zijn uitgedeeld, is dat volgens Ankersmit niet genoeg om de overlast compleet uit te bannen: 'Nestkastjes ophangen is niet dé oplossing, maar een van de oplossingen die we gebruiken om de plaagdruk te verlagen.'

Alle bestrijdingsmethodes ten spijt blijft het volledig wegwerken van de rupsoverlast een utopie volgens de wethouder: 'Met alle maatregelen die we nemen hopen we dat de plaagdruk verminderen, maar we zullen nog steeds de overlast blijven ervaren.'