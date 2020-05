Gerard (92) kan eindelijk weer golfen: 'Ik was bang dat mijn auto niet zou starten'

Toch maakt manager Martin Watt zich geen grote zorgen. 'Golf is coronaproof. Ik hoop dat mensen die nu niet mogen voetballen of hockeyen bij ons komen bewegen.' De sport past net als tennis prima in de anderhalvemetersamenleving.

Restricties

Toen de regering besloot buitensporten als tennis en golf weer toe te staan, stond de telefoon roodgloeiend bij de golfbaan in Putten. Ook al zijn er behoorlijk wat restricties.

Maximaal drie mensen mogen in een groepje over de baan en de bar is dicht. Ook zijn de vlaggen bij de holes verwijderd zodat niemand daaraan hoeft te zitten om de bal te pakken. De golfers moeten van tevoren een starttijd reserveren zodat iedere tien minuten een nieuw stel de baan opgaat.

De sporters hoor je deze ochtend niet klagen. Ze zijn alleen maar heel blij dat ze weer kunnen spelen. 'Ik heb veel gewandeld en gefietst, maar dit is een stuk leuker.' Of Jarwaarde na die twee en een halve maand z'n schwung kwijt is? 'Zeker niet, de eerste hole ging heerlijk.'