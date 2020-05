Hoe verdelen we stad en natuur na corona?

Ten eerste leren kinderen veel meer over de natuur als er vogels in de tuin zitten (die je samen kunt gaan benoemen en tellen), pissebedden onder de plantenbakken en vlinders in de struiken. Maar ook voor grote en kleine dieren zelf is het fijn als de steden geen onneembare muren zijn tussen het ene en het andere natuurgebied, maar dat ze via groene zones vrij kunnen rondtrekken.

Ik ben benieuwd of het werkt, en zo ja, wat kunnen we met die kennis in andere steden in Gelderland? Harm Edens

Je ziet het nu we door de corona-ellende veel meer binnen zitten: overal duiken dieren op, die onderweg zijn. Als we straks allemaal weer naar buiten gaan, moeten we nog beter gaan nadenken welke ruimte er dan voor de dieren overblijft. In Ede is een wijk waar al heel veel groene zones zijn. Het was vroeger een landgoed en een deel van de oude singels en wallen is er nog. Ik ben benieuwd of het werkt, en zo ja, wat kunnen we met die kennis in andere steden in Gelderland?

