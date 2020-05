Rijscholen mogen weer de weg op: 'Blij dat ik leerlingen weer van dienst kan zijn'

'Elk uur een rijles plannen is nog niet mogelijk', zegt Straatsma. 'Tussendoor moeten wij ook de auto luchten om de bacteriën eruit te halen. Dat staat in de protocollen voorgeschreven. Na elke leerling moeten we de auto ook desinfecteren.'

Rijexamens lopen nog vertraging op

Ondanks alle maatregelen die hij moet nemen voelt Straatsma zich veilig in zijn lesauto. 'Ik maak de auto goed schoon en ik stel mijn leerlingen van tevoren vragen of ze gezond zijn. Zo zorg ik ervoor dat mijn werkplek veilig is, zodat ik goed les kan geven.'

Dat de rijlessen nu weer doorgang kunnen vinden, betekent niet dat de examens weer volgens planning verlopen. 'Het is vrij lastig om examens op dit moment in te plannen', zegt Straatsma. 'Het kent wat aanloopproblemen. De theorie-examens kunnen we vanaf vandaag wel weer plannen en vanaf dinsdag worden deze ook weer afgenomen.

'Het voelt weer goed'

Na weken stil zitten is het voor leerling Daan weer fijn om in een lesauto plaats te kunnen nemen. Hij stond op het punt om rijexamen te gaan doen, maar dat ging vanwege de corona maatregelen niet door. 'Het voelt weer goed', zegt Daan. 'Het is wel even wennen, maar hopelijk mag ik snel weer op voor mijn examen.'



Voor Straatsma is het thuiszitten gedaan. 'Het stilzitten is voorbij. Alhoewel, in de auto zit ik ook stil, maar dat betekent vaak dat de leerling het goed doet', zegt Straatsma.