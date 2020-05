Warenmarkt Winterswijk niet het probleem in coronatijd: 'Gaat om het héle centrum'

Wel of geen warenmarkt in Winterswijk is niet zo'n vraagstuk voor burgemeester Joris Bengevoord. Hij maakt zich vooral zorgen over het héle centrum van Winterswijk: 'De winkelstraten zijn zó smal en als het te druk wordt is de afstand van anderhalve meter een probleem.'

Bengevoord kreeg aan het begin van de coronacrisis op sociale media kritiek dat de warenmarkt in Winterswijk nog open bleef, ondanks de komst van Duitse bezoekers. Na het sluiten van de warenmarkt middels een noodbevel zwol de kritiek vanuit de marktkooplui aan, zeker nadat de warenmarkt in Enschede waar ook Duitse bezoekers komen, weer open ging.

'Beetje mijn angst'

De marktvereniging heeft maandag bij de gemeente een veiligheidsplan voor de warenmarkt ingediend, dat is goedgekeurd. Na twee geslaagde woensdagen gaat de warenmarkt op zaterdag ook weer open.

Bengevoord: 'Ik ben niet zo bang voor die anderhalve meter op de markt, maar als het weer zo druk wordt als afgelopen zaterdag, dan wordt de anderhalve meter in het centrum een probleem. Dat is een beetje mijn angst. Het gaat om de gezondheid van iedereen, ook van die van de marktkooplui.'

'Slecht tegen ongelijkheid'

'We starten woensdag weer', zegt Koos Prins, voorzitter van de marktvereniging. 'Er komen paden van minstens 6, 7 meter, dus kan er 1,5 meter afstand worden gehouden. Dat is op de markt nodig, maar in de supermarkt is 1,5 centimeter toegestaan. Ik kan slecht tegen ongelijkheid.'

De verongelijkte groenteman doelt op de Nettorama waarin ook een bloemist is gevestigd, waardoor de ruimte bij de kassa's erg krap is. Bij drukte staan de mensen bijna schouder aan schouder. De gemeente gaat daarover met de supermarkt in gesprek.

Plastic voetstappen

Zoals de gemeente in samenspraak met winkeliersvereniging ABH City ook een plan heeft gemaakt voor het hele winkelcentrum, nu de coronaregels worden versoepeld.

Er worden plastic voetstappen op de winkelstraten geplakt die de gewenste looprichting aangeven, zodat er zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer ontstaat. De goot in het midden van de straat moet als spreekwoordelijke middengeleider fungeren.

Puzzelstuk

Overigens is de grotere zaterdagmarkt niet zomaar gerealiseerd als gevolg van de onderlinge afstand tussen de kramen. Mogelijk moet er met marktkramen worden uitgeweken naar omliggende straten als de Wheme en de Torenstraat.

'De zaterdagmarkt wordt een puzzelstuk', zegt Prins. 'We hebben vier opties die we met het bestuur gaan bespreken en dan mogen de leden hun voorkeur voorkeur aangeven. We leggen vervolgens de gekozen optie aan de gemeente voor.'