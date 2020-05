LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 10 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 10 mei

20:28 - Sport jij nog in coronatijd?

19:48 - 'Moederdag rustiger dan zaterdag'

De 25 veiligheidsregio's in Gelderland zeggen dat het vandaag rustiger op straat was dan gisteren. De regels werden goed nageleefd.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zegt dat we morgen een nieuwe fase in gaan met de versoepeling van een aantal maatregelen. 'Ik vertrouw erop dat we als samenleving de volgende stap aan kunnen en dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.'

16:50 - Lenie uit Groessen groots verrast op moederdag

De familie van Lenie uit Groessen had wel een heel grootse moederdagverrassing in petto. Hoe dat ging? Dat kun je zien op de beelden van Luuk van Mierlo.

 

16:26 - Nog 507 patiënten op IC

Het aantal coronapatiënten op de Intensive Care is zondag gedaald naar 507, dat zijn er 34 minder dan op zaterdag. 492 daarvan liggen in Nederland op de IC, 15 liggen er in Duitsland.

15:29 - 'Moskeeën nog niet open'

De Moskeeën in Nederland gaan voorlopig nog niet open, dat zegt het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). 'We lezen krantenberichten waarin staat dat bepaalde moskeeën zich alvast zouden voorbereiden op een heropening.' Maar dat is nog niet mogelijk, zegt het CMO. 'Tot 1 juli verandert er niks.'

15:02 - Willy lag met corona in het ziekenhuis, maar geeft weer bokstraining

Hij stond deze week alweer bokstraining te geven, maar Willy van Haaren uit Nijmegen lag enkele weken geleden nog in het ziekenhuis met corona. 'Het is echt gruwelijk om mee te maken.'

 

14:11 - Eén nieuwe ziekenhuisopname in onze provincie

Het aantal doden door corona in Gelderland is zondag met vier opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. In totaal zijn inmiddels 630 personen in de provincie overleden. In de afgelopen 24 uur is er maar één nieuwe ziekenhuisopname gemeld bij het RIVM.

Zie ook: Vier nieuwe Gelderse coronadoden, één nieuwe ziekenhuisopname

13:58 - 18 nieuwe coronadoden, 22 ziekenhuisopnames

In heel Nederland zijn de afgelopen 24 uur 18 nieuwe coronadoden gemeld. Ook zijn er 22 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

13:03 - Sportschool voor vrouwen wel blij met besluit overheid

Het vraagt 'zware financiële offers' maar sportschoolketen Hart for Her heeft besloten voorlopig niet open te gaan. De keten, met vestigingen in onder meer Apeldoorn, Culemborg, Eerbeek, Epe, Lunteren, Nijmegen, Renkum, Tiel, Ugchelen, Westervoort en Wijchen, zegt dat veiligheid voor alles gaat.

'Zolang er onduidelijkheid is over de verspreiding van het virus en het virus nog volop in de samenleving aanwezig is, willen wij geen enkel risico nemen', zegt een woordvoerster.

De sportscholen geven alleen les aan vrouwen. De keten zegt begrip te hebben voor het besluit om alle sportscholen voorlopig nog dicht te houden. Veel sportscholen snappen die maatregel niet en hebben in de afgelopen tijd aangegeven best eerder te kunnen openen, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

De woordvoerster zegt overtuigd te zijn van de kracht van vrouwen. 'Onze missie is niet voor niets: 'Samen maken wij de wereld een miljoen vrouwen sterker'. Zij kunnen moeilijke dingen. Wij gaan hier sterker uitkomen, veilig en samen met onze leden.'

Foto ter illustratie: Pixabay

12:06 - Dominee Heerde: 'Corona maakt hier meer slachtoffers dan Tweede Wereldoorlog'

Dominee Sjaak Weststrate uit Heerde zag het coronavirus niet aankomen, evenmin als men 80 jaar geleden het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog niet had voorzien. Dat betoogde hij in het Radio Gelderland-programma 'Zin op Zondag'.

Lees hier het hele artikel

11:01 - Zondagtrainingen van Vitesse Voetbalschool weer van start

Op sportcentrum Papendal bij Arnhem zijn de zondagtrainingen van de Vitesse Voetbelschool weer begonnen.

 Vitesse@MijnVitesse Op Papendal zijn de zondagtrainingen van de Vitesse Voetbalschool hervat! ⚽️ In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zijn de trainingen voor kinderen tot en met 12 jaar #Vitesse 10:38 - 10 mei. 2020 Andere Tweets van Vitesse bekijken

10:14 - Meer dan 10.000 coronadoden in Brazilië

In Brazilië, het zwaarst getroffen Latijns-Amerikaanse land tijdens de coronaviruspandemie, zijn sinds de virusuitbraak meer dan 10.000 inwoners overleden. Dat blijkt uit gegevens die door het ministerie van Volksgezondheid zijn bekendgemaakt.

In het land zijn 10.627 doden en ruim 155.000 besmettingen geregistreerd. Hoewel de cijfers in Brazilië hoog zijn, denken wetenschappers dat het werkelijke aantal slachtoffers 15 of zelfs 20 keer zo hoog kan zijn, aangezien het land niet in staat is om uitgebreid te testen.

Ondanks de druk van president Jair Bolsanoro, die zich verzet tegen isolatiemaatregelen vanwege hun impact op de economie, zullen de gouverneurs van de staten Sao Paulo en Rio de Janeiro de sinds maart geldende quarantainemaatregelen verlengen tot eind mei.

09:59 - Biertekort dreigt in Mexico door coronacrisis

Er dreigt een tekort aan bier in Mexico omdat de regering de productie grotendeels heeft stilgelegd vanwege de coronacrisis. De autoriteiten hebben daartoe besloten omdat ze bierproductie als 'niet essentieel' hebben bestempeld. Dat schrijft The Washington Post. Inmiddels is er een levendige zwarte handel ontstaan in het gerstenat.

Begin april zijn in de meeste fabrieken de laatste flessen bier van de lopende band gerold. 'Veel mensen zijn wanhopig op zoek naar bier', zegt Raúl Funes, het hoofd van een ambachtelijke brouwersvereniging in Tijuana. 'Het lijkt op toiletpapier.'

De grootste supermarktketen van het land, Oxxo, kondigde eind april aan nog maar voor tien dagen bier te hebben. Dat leidde tot massaal hamstergedrag. Onlangs leverde een vrachtwagen bier aan een Oxxo in de stad Hermosillo. Er ontstond een gigantische wachtrij van vele honderden mensen die met gezichtsmaskers en op gepaste afstand van elkaar de pils probeerden te bemachtigen.

09:36 - Hoop rommel in Arnhem. Na coronafeestje?

Een vrijwilliger van Heel Arnhem Schoon trof vanmorgen bij het uitlaten van de hondjes een hoop rommel aan. Uitvloeiselen van een coronafeestje vraagt hij of zij zich af.

 Alie Sijtsma@ASijtsma @@gemeentearnhem⁩ Dit trof een van de vrijwilligers van Heel Arnhem Schoon vanochtend vroeg aan bij het uitlaten van de hondjes. Corona feestje? Bedwelmd naar huis? Van eigen verantwoording nog nooit gehoord? Asociaal gedrag. Het is nu opgeruimd. Dit stukje dan... Groet HAS 08:30 - 10 mei. 2020 Andere Tweets van Alie Sijtsma bekijken

09:21 - 'Nog zo'n periode en 80 procent is failliet': Ondernemers trekken aan bel

Nijmeegse horeca-ondernemers trekken aan de bel. De maatregelen die het kabinet heeft genomen, zijn niet toereikend en ook de looncompensatieregeling die het rijk hen beloofde, valt in de praktijk tegen.

Lees hier het hele artikel



09:19 - Het belangrijkste nieuws