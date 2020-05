LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 9 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 9 mei

21:36 - Dieren laten zich zien in gesloten dierentuin

Dieren laten zich meer zien tijdens de coronacrisis. Dat gebeurt niet alleen in bossen en parken, maar ook in de dierentuin. In de Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo zijn bijvoorbeeld de vogels veel meer zichtbaar.

21:16 - Grote Molukse demonstratie in Doesburg

In Doesburg is een grote groep Molukkers zaterdagavond de straat op gegaan. Zij hielden een solidariteitsmars in de Koppelweg. Ongeveer 100 demonstranten stonden in de straat. Zij hadden fakkels en vlaggen bij zich. Op foto's is te zien dat de demonstranten dicht bij elkaar staan. De politie was ter plaatse bij de demonstratie en heeft de groep begeleid door de wijk.

20:50 - Hekken om verpleeghuizen vanwege fysiek contact en boodschappen

In Dieren, Wapenveld en Elburg hebben verpleeghuizen hekken laten plaatsen om het pand. Dit om ouderen te beschermen tegen het coronavirus. Dat was nodig, omdat sommige mensen hun ouders of grootouders via de ramen opzochten en aanraakten.

19:32 - 'Het was drukker dan normaal, maar geen problemen', zegt Bruls

Op veel plaatsen in Nederland was het zaterdag drukker dan normaal. Maar dat leverde niet meteen problemen op, zo zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Hij ziet als voorzitter van het Veiligheidsberaad 'al een tijdje dat er steeds vaker mensen op uit trekken.'

'Die beweging is met Pasen ingezet en ieder weekend lijkt het weer iets drukker te worden. Gelukkig lijkt dit op de meeste plaatsen gene problemen op te leveren. Waar nodig, is vandaag ingegrepen. Vaak is aanspreken of waarschuwen al voldoende.'

Toch moeten mensen goed blijven nadenken voor ze erop uit gaan, zegt Bruls. 'Afstand houden is goed, maar vermijd ook drukte. Vind je het te druk in de stad, in een straat of in een park? Neem dan een andere route, of keer om. Ga naar huis en keer een andere keer terug.'

17:02 - 'Het lijkt wel de Bijenkorf in het centrum van Duiven'

 

16:55 - Opnieuw minder conapatiënten op ic's

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald naar 541. Dat zijn er 23 minder dan vrijdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de coronapatiënten liggen er 526 op Nederlandse ic's, 23 minder dan vrijdag. Op intensive cares in Duitsland verblijven zaterdag nog vijftien Nederlandse coronapatiënten, evenveel als de dag ervoor. Op de ic's liggen ook nog 450 patiënten met andere aandoeningen, 36 meer dan vrijdag.

14:53 - 'Verpleeghuizen wilden personeel al vroeg testen, maar werden geweigerd'

Verschillende verpleeghuizen hebben begin maart al geprobeerd werknemers te laten testen op besmetting met het coronavirus, maar kregen dat niet voor elkaar. Dat zegt bestuurslid Conny Helder van koepelorganisatie ActiZ.

Verpleeghuizen die vanaf begin maart probeerden hun personeel te laten testen, werden geweigerd door laboratoria hoewel die soms voldoende testcapaciteit in huis hadden, schrijft dagblad Trouw eerder vandaag. De weigering was volgens de krant mede het gevolg van het ontbreken van een landelijk overzicht van de beschikbare testcapaciteit. 'Marktwerking leidde de afgelopen tien jaar tot een wildgroei aan laboratoria. Waar voorheen één of twee labs per regio waren, zijn er nu landelijk ruim honderd.'

ActiZ-bestuurslid Helder bevestigt van verschillende zorgorganisaties hierover signalen te hebben binnengekregen. Daarbij ging het volgens haar vooral om instellingen in de provincies Limburg en Noord-Brabant.

14:22 - Coronadoden in Gelderland: acht mensen overleden

Het aantal doden door corona in Gelderland is zaterdag met acht opgelopen. In totaal zijn er inmiddels 626 personen aan overleden. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. In Gelderland kwamen er 16 ziekenhuisopnames bij. Het totaal aantal personen dat opgenomen is (geweest) in een ziekenhuis staat daarmee op 1381. Bij in totaal 5424 inwoners van Gelderland is het coronavirus vastgesteld, een toename van zestien ten opzichte van een dag eerder. Lees hier meer over de RIVM-cijfers.

13:59 - Nieuwe cijfers RIVM: 63 nieuwe coronadoden

Het aantal Nederlander dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is met 63 gestegen naar 5422 personen. Dat meldt het RIVM zaterdagmiddag. Er zijn 58 ziekenhuisopnames bijgekomen. In totaal zijn er nu 11285 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest. Nog eens 289 mensen zijn positief getest op het coronavirus, in totaal is bij 42.382 mensen in Nederland corona vastgesteld. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

13:51 - Helft Spanjaarden maandag onder verlicht coronaregime

Net als andere Europese landen zoals België, Frankrijk en Nederland, schakelt Spanje maandag over naar 'een hogere versnelling' voor de afbouw van de strenge coronamaatregelen. Ruim de helft (51 procent) van de bevolking woont dan in provincies die volgens de autoriteiten in 'fase 1' zijn ingedeeld, een fase waar een begin gemaakt wordt met het opheffen van de vele strenge beperkingen die zijn opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te helpen bestrijden

12:42 - Standbeeld van band Normaal coronaproof

Het standbeeld van de boerenrockband Normaal in Hummelo is volgehangen met mondkapjes. Martha en Petra Rexwinkel zijn de 'boosdoeners'.

11:34 - Bouwhek om verpleeghuis Dieren

Rondom verpleeghuis De Oude Plantaan in Dieren zijn bouwhekken geplaatst om ouderen te beschermen tegen het coronavirus. Dat was nodig omdat sommige mensen hun ouders of grootouders via de ramen bezochten, vertelt Wil Zajdenband, directeur zorg en behandeling. 'Ze zoeken echt lijfelijk contact: handen vasthouden, knuffelen, spullen overhandigen.' Er is meerdere keren met de families gesproken, maar die wilden niet stoppen, zegt hij.

10:54 - Scouting Lunteren start weer met activiteiten!

 Arjen Droog@arjendroog Bij @scoutlunteren starten we vandaag weer met de activiteiten. En wat heeft iedereen er weer zin in! Scouting op anderhalve meter: een beetje wennen, maar wat genieten we er van! 10:40 - 9 mei. 2020 Andere Tweets van Arjen Droog bekijken

10:01 - Premier van Noordrijn-Westfalen wil meer open grenzen

De grenzen tussen Duitsland en Nederland zijn open. Maar tussen Duitsland en bijvoorbeeld Frankrijk, gelden strikte beperkingen. De premier van onze Duitse buurt-deelstaat Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, roept op dat te veranderen. Hij zou graag zien dat Duitsland het liefst maandag al de grenzen met op zijn minst Frankrijk weer opent.

Laschet zegt zaterdag in een vraaggesprek met een krant dat grenssluiting buiten proporties is en dat er 'veel beter grensoverschrijdend tegen het virus gewerkt kan worden' zoals zijn deelstaat doet met Nederland. Laschet zegt dat Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer moet kijken hij dat ook niet snel met Oostenrijk kan regelen.

09:53 - Komt er een nieuw coronagolf?

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC verwacht de komst van een tweede coronagolf naar ons land. 'Hoe groot die is, dat hebben we voor een deel met ons eigen gedrag in de hand', zegt Koopmans in een interview met het AD. De adviseur van het kabinet sluit zich aan bij twee topexperts in Duitsland, die waarschuwen voor een tweede coronagolf, die mogelijk nog krachtiger is dan de eerste.

De experts van het RIVM zijn minder stellig. Zij hebben de effecten van de versoepelingen op korte termijn doorgerekend en voorzien nog niet een nieuwe golf van besmettingen. Maar bij hun berekeningen is nog niet gekeken naar wat er gebeurt na 1 juni als de terrassen en musea weer opgaan.

RIVM-experts waarschuwen wel dat de aangekondigde versoepelingen mensen nonchalant kunnen maken. 'We weten bijvoorbeeld niet hoe de basisregels, handen wassen en afstand houden, worden nageleefd in de zomervakantie', zegt Jacco Wallinga, verantwoordelijk voor de rekenmodellen bij het RIVM tegen de NOS. 'En dat gaat best wel veel verschil maken.;

09:26 - Kapperszaak in Borculo gaat zondagnacht al open

Maandag 11 mei mogen de kappers weer open! Bij Ami Kappers in Borculo besloten ze niet te wachten tot de ochtend, maar druppelen de klanten rond middernacht al binnen. 'Het is niet alleen ons werk, het is ook gewoon onze hobby.' Lees hier het hele verhaal.

09:19 - Horeca in het nauw: 'Laat ons dit jaar geen belastingen betalen'

Horecaondernemers hebben de gemeenten Arnhem en Renkum verzocht om dit jaar geen gemeentelijke belastingen te hoeven betalen. Dat zegt regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Bedrijven konden al uitstel van betaling krijgen. 'Maar we voorzien problemen richting het einde van het jaar als alles weer opstart. Lees hier het hele verhaal.

