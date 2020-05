LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 8 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 8 mei

19:52 - Voorlopig thuiswerken? Prima, zegt Google

Wie voor Google werkt, mag het hele jaar vanuit huis blijven werken. Het bedrijf achter de zoekmachine wil op die manier de kans verkleinen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Google heeft meer dan honderdduizend mensen in dienst en huurt daarnaast ook nog tienduizenden mensen in.

19:40 - De vijf landen waar corona de meeste slachtoffers maakte

De internationale kaart, waarnaar het RIVM verwijst, stelt dat het Verenigd Koninkrijk op de tweede plaats staat in het aantal doden wereldwijd. Bovenaan staan de Verenigde Staten.

Verenigde Staten: 76.032 doden

Verenigd Koninkrijk: 31.315 doden

Italië: 30.201 doden

Spanje: 26.070 doden

Frankrijk: 25.990 doden

19:37 - Ruim 31.000 coronadoden in Verenigd Koninkrijk

Het dodental door corona in het Verenigd Koninkrijk is inmiddels opgelopen tot ruim 31.000 mensen. Vrijdag maakte het Britse equivalent van het RIVM bekend dat er 626 nieuwe sterfgevallen bij zijn gekomen sinds donderdag. Ter vergelijking: in Nederland liep het aantal overledenen door een coronabesmetting met 71 op tot een totaal van 5.359.

19:28 - Weekmarkt Putten op twee plekken

De weekmarkt in Putten keert vanaf aanstaande woensdag terug op twee plekken: het parkeerterrein achter gemeentehuis én het parkeerterrein van de Nieuwe Kerk bij de Kerkstraat. 'Door de markt te spreiden ontstaat er ook weer plek voor de non-foodsector', laat de gemeente weten. Vooralsnog gaat het om een proef.

Foto: Gemeente Putten

18:08 - Optreden van Rob de Nijs in Nijkerk

Rob de Nijs deed vandaag drie verzorgingshuizen in Nijkerk aan met een verrassingsconcert. De zanger uit Bennekom bracht enkele van zijn hits ten gehore voor de mensen die in deze periode wel een steuntje kunnen gebruiken.

 

16:57 - Experiment: bezoekregels verruimd in verpleeghuizen

Drie Gelderse verpleeghuizen doen vanaf maandag mee met een experiment: de bezoekregels worden versoepeld. Sinds twee maanden worden bezoekers geweerd, maar dat gaat dus veranderen. De locatie Honinghoeve van de Stichting Waalboog in Nijmegen doet mee, evenals verpleeg- en verzorgingshuis de Lindenhof in Vorden. Welk derde verpleeghuis meedoet aan het experiment, is nog niet bekend.

Een willekeurig verpleeghuis in Gelderland ter illustratie. Foto: Omroep Gelderland

16:17 - De scholen gaan bijna weer open

Jeroen ten Broeke wilde graag weten of leraren en kinderen met een kwetsbare gezondheid geen extra gevaar lopen om besmet te raken met het coronavirus, wanneer de scholen volgende week de deuren allemaal weer openen. GGD-arts Ashis Brahma geeft antwoord. Kijk ook eens op corona.gld.nl voor nog veel meer vragen én antwoorden.

 Omroep Gelderland@OmroepGLD #Coronavraag: De scholen gaan straks open. Lopen leraren en kinderen met een kwetsbare gezondheid dan geen extra gevaar om besmet te worden? Dat wil Jeroen ten Broeke graag weten. Dit is het antwoord van @ggdnog. Zie ook: https://t.co/ucDVJhKV7p 16:12 - 8 mei. 2020 Andere Tweets van Omroep Gelderland bekijken

15:57 - De deuren van de basisschool gaan bijna open

Een school klaarmaken voor heropening in coronatijd, dat is nog best een klus. Verslaggever Marc Loeven keek mee op de Water Gillijnschool in Zutphen.

 

15:51 - Marry weet alles over de kracht van de natuur

'Natuurlijk, zo'n coronavirus is niet mis. Dat moet je niet onderschatten. En er groeien hier geen wondermiddeltjes. Maar je kunt wel van alles uit de natuur halen om gezond te blijven', zegt Marry Foelkel. Ze heeft een kruidentuin in Beekbergen, die haar veel plezier brengt - en anderen ook.

Kruidenvrouw Marry Foelkel. Foto: Omroep Gelderland

14:45 - Het belangrijkste nieuws:

Sinds het RIVM de cijfers bijhoudt zijn in Gelderland al 618 mensen overleden als gevolg van een coronabesmetting. Donderdag stond dat aantal nog op 616. Landelijk gaat het om 5.359 mensen.

In heel Nederland zijn 42.093 mensen bewezen getest op het coronavirus, 319 meer dan een dag eerder. In Gelderland zijn 5.408 personen positief getest.

Hoe maak je een basisschool klaar voor de anderhalvemetersamenleving? Dat is een lastige klus, blijkt bijvoorbeeld in Zutphen.

14:42 - Twee nieuwe sterfgevallen door corona

Uit nieuwe cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal doden door corona in Gelderland met twee is opgelopen. In totaal zijn er nu officieel 618 personen in onze provincie gestorven aan een coronabesmetting.

14:20 - Rammstein zoekt nieuwe datum voor concert Goffertpark

De Duitse metalband Rammstein is op zoek naar een nieuwe datum voor het concert in het Nijmeegse Goffertpark. Eerder werd bekend dat het op 24 juni geplande concert niet doorgaat vanwege het coronavirus.

Rammstein annuleerde niet alleen het concert in het Goffertpark, maar de hele tournee waarvan dat optreden deel uitmaakte. De band bekijkt nu of de tournee op een later moment alsnog door kan gaan en zo ja, wanneer.

14:15 - Kan het virus sluimerend aanwezig zijn?

GGD-arts Asish Brahma geeft antwoord.

 Omroep Gelderland@OmroepGLD #Coronavraag: Kan het virus sluimerend bij personen aanwezig zijn? En op een moment van verminderde weerstand alsnog bij de drager toeslaan? - vraag van Jan van de Kraats uit Putten. Dit is het antwoord van @ggdnog. Zie ook: https://t.co/ucDVJhKV7p 16:23 - 7 mei. 2020 Andere Tweets van Omroep Gelderland bekijken

12:41 - Kapper rekent twee euro coronahygiënetoeslag

Kappersketen Cosmo Hairstyling, met vestigingen in Arnhem, Ede, Nijmegen en Harderwijk rekent vanaf volgende week een coronahygiënetoeslag. 'Wij dragen zorg voor een veilige en verantwoorde behandeling en werkomgeving en treffen verregaande hygiënemaatregelen', valt op hun website te lezen. De toeslag is € 2,00 per klant.

12:27 - Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor bioscopen en de filmwereld?

Films komen sneller direct online en niet meer alléén in de bioscoop. Althans, dat zegt filmkenner Constant Hoogenbosch op Radio Gelderland.

 

11:50 - Een uniek kijkje in een verpleeghuis in coronatijd

Rob Heebink werkt in een woonzorgcentrum De Bleijke in Hengelo. Hij geeft ons een uniek kijkje in zijn werk door voor ons te vloggen.

 

11:41 - Liemerse bibliotheken gaan beperkt open

Bibliotheken in de Liemers gaan vanaf maandag 18 mei gedeeltelijk weer open. De meeste vestigingen openen een paar dagen per week 's middag weer de deuren voor een paar uur.

11:30 - Radboud zamelt geld in voor coronaonderzoek met wandelactie

Het Radboud Fonds, het goede doelenfonds van de gelijknamige universiteit en het ziekenhuis in Nijmegen, start een solo-sponsorloop om geld in te zamelen voor coronaonderzoek. Onder de noemer 'Wandel corona de wereld uit' vraagt het fonds mensen minstens 20,20 kilometer of meer te wandelen en zich te laten sponsoren. Er wordt benadrukt dat men veilig en individueel moet lopen. Inschrijven kost twintig euro.

11:13 - Coronamaatregelen zichtbaar op station Culemborg

Station Culemborg is één van de eerste stations in Nederland waar coronamaatregelen zichtbaar zijn. Stickers op tegels roepen op afstand te houden en er hangen borden met gedragsregels.

10:38 - Hans en Kitty runnen een sauna en mogen voorlopig niet open

Nu duidelijk is dat sauna's tot 1 september niet open zullen mogen voor bezoekers, twijfelen Hans en Kitty Lebbink van Sauna Drôme serieus over de toekomst van hun bedrijf. Ondanks de regelingen van de overheid, kost het bedrijf ze maandelijks 50.000 euro. 'Ik lig er af en toe wakker van.'

 

09:34 - Zutphense basisschool oefent vast voor maandag

Omdat maandag de scholen weer open mogen zijn de voorbereidingen daarvoor in volle gang. De scholen moeten er ook voor zorgen dat ze de richtlijnen van het RIVM naleven. En dus wordt bij de Walter Gillijnsschool in Zutphen vast geoefend voor maandag. Verslaggever Marc Loeven was daarbij.

 

08:24 - Ga jij op visite met moederdag?

Zondag is het Moederdag, maar door de coronacrisis ziet die er wellicht iets anders uit dan normaal. Ga jij op visite bij je moeder?

Foto: Pixabay

08:19 - 'Alle scholen gaan maandag weer van start'

Maandag gaan de scholen weer open. Volgens Nicole ter Harmsel van de Algemene Onderwijsbond zijn er geen signalen dat er scholen dichtblijven, vertelde ze vrijdagochtend op Radio Gelderland. De voorbereidingen om de deuren weer te openen zijn in volle gang.



 

07:38 - Zó probeert Zutphen shoppers afstand te laten houden

Met het mooie weer, de meivakantie en Moederdag op komst trekken veel mensen de stad in voor wat inkopen. Maar hoe zorg je dat het winkelend publiek voldoende afstand blijft houden? In de Zutphense binnenstad wijzen hartjes je de weg.

