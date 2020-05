LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 7 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 7 mei

23:41 - Een festival in Park Sonsbeek?

Het lijkt alsof er vanavond een groot feest bezig is in Stadsvilla Sonsbeek, maar niets is minder waar. Er wordt alvast geoefend voor de livestream van het Flow Freedom Festival, die zaterdag wordt uitgezonden.

21:32 - Navarone zoekt naar opties om muziek te blijven maken

Grote evenementen houden de Nijmeegse band Navarone in leven, zegt zanger Merijn van Haren. Zulke evenementen zijn echter pas weer toegestaan wanneer er een vaccin is gevonden tegen het coronavirus - en dat is er nog niet. De band doet hard zijn best om andere mogelijkheden te vinden.

 

19:53 - Deel van arbeidsmigranten naar huis

Van de 31 arbeidsmigranten uit Velp die besmet raakten met het coronavirus, is de helft inmiddels weer teruggegaan naar huis. Ze verblijven nu in hun wooncomplex in Velp, nadat ze 72 uur zonder klachten zijn geweest.

19:50 - Deze sportschool was klaar voor heropening, maar helaas...

Allerlei gelegenheden hebben inmiddels duidelijkheid gekregen over wanneer ze de deuren weer mogen openen. Minister-president Mark Rutte somde deze week een heel rijtje op. Sportscholen en fitnesscentra moeten echter nog een hele poos geduld houden. En daar zijn ze niet blij mee.

 

19:46 - Binnenkort weer vaker met Keolis

Vervoerder Keolis, die ook op de Veluwe rijdt, gaat binnenkort weer diensten rijden volgens het vertrouwde rooster. Om aan de maatregelen te voldoen zal ieder openbaarvervoermiddel echter maar voor 40 procent gevuld mogen zijn.

 

19:36 - De Betteld heet gasten weer welkom

Camping De Betteld, het grootste christelijke vakantiepark van Nederland, is blij dat het de deuren weer mag openen. De camping in Zelhem 'Ga na de lockdown weer helemaal uit je dak', klinkt het opgetogen.

 

19:21 - Coronaproof uit eten, hoe ziet dat er uit?

De horeca gaat binnenkort weer open, maar is het wel werkbaar met alle coronamaatregelen? Vanmiddag werd er vast proefgedraaid in een restaurant in Oosterbeek.

 

18:25 - Openluchtzwembad mag weer open

Zwemfanaten in Bennekom, Wageningen en Ede kunnen eindelijk weer terecht in zwembad De Vrije Slag in Bennekom. Het openluchtzwembad moest de deuren gesloten houden toen het seizoen aanbrak, als gevolg van de coronamaatregelen. Vanaf aanstaande maandag kan er echter weer gezwommen worden.

 

17:36 - Rij-instructeurs Duiven gaan met mondkapjes werken

Rijschoolhouders kunnen hun lesauto's weer uit de garage halen, nu de overheid toestemming heeft gegeven voor rijlessen. Instructeurs zijn niet verplicht met mondkapjes te werken, maar bij De Kinkelder in Duiven doen ze het voor alle zekerheid wél.

16:57 - Poli-spreekuur in Barneveld weer actief

Patiënten die in Barneveld de buitenpoli van ziekenhuis Gelderse Vallei uit Ede willen bezoeken, kunnen daar weer terecht. De buitenpoli's waren de voorbije weken dicht.

 

16:52 - Iron Maiden komt naar Arnhem

De laatste weken kon door de coronacrisis niemand in Nederland een concert bezoeken en dat blijft nog even zo. Maar hoe is de situatie over veertien maanden? Misschien wel compleet anders. Gelredome in Arnhem durft het vast aan en heeft Iron Maiden geregeld voor 10 juli 2021. De Engelse band, die al sinds 1975 bestaat, doet Arnhem aan tijdens de Legacy Of The Beast Tour.

 

16:49 - Boodschap in de lucht

'Stop de lockdown'. Een vliegtuigje met die tekst vloog donderdagmiddag boven Twello. Wie de actie heeft ingezet is niet bekend.

16:42 - Balletles in de open lucht

Dansschool On Y Danse uit Arnhem doet buiten aan ballet. Het is de eerste les die de kinderen krijgen sinds de dansschool dichtging vanwege het coronavirus.

16:34 - Hoe zit het met dragerschap van het coronavirus?

GGD-arts Ashis Brahma beantwoordt al weken allerlei vragen over het coronavirus. Jan van de Kraats uit Putten legde de vraag bij hem neer of het virus ook sluimerend aanwezig kan zijn bij een mens. In de video zie je wat Ashis daarop te zeggen had. Op corona.gld.nl zie je nog veel meer vragen én antwoorden over corona.

16:08 - Druk op intensive cares neemt af

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gezakt tot onder de 600. Op dit moment liggen nog 584 patiënten op de intensive cares. Dat zijn er 42 minder dan woensdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de coronapatiënten liggen 566 op Nederlandse ic's, 39 minder dan woensdag. Op intensive cares in Duitsland liggen 18 Nederlandse coronapatiënten. Drie mensen zijn teruggebracht naar Nederland. Verder liggen 440 mensen met andere aandoeningen op de intensive care. Dat is een stijging van 43 ten opzichte van woensdag.

Buiten de intensive cares, dus op de verpleegafdelingen, liggen 1286 mensen met corona. Dat zijn er 45 meer dan woensdag.

14:03 - Drie nieuwe doden in Gelderland, vier ziekenhuisopnames

Het RIVM heeft donderdag een nieuwe stand van zaken gegeven over het aantal doden, besmette personen en ziekenhuisopnamen als gevolg van corona. Het aantal doden is landelijk met 84 opgelopen en staat nu op 5.288. Er zijn 455 personen positief getest: het totaal staat inmiddels op 41.744 bewezen besmettingen. Daarnaast zijn nog eens 39 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

In Gelderland zijn er drie dodelijke slachtoffers bijgekomen. Dat brengt het totaal aantal overleden personen op 616. Het aantal ziekenhuisopnames is met vier omhooggegaan tot 1361.

13:54 - Burgers' Zoo opent weer

Dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem sloot op 13 maart de deuren, maar gaat binnenkort weer open. Het dierenpark laat weten dat de afgelopen periode overleg gevoerd is met collega-parken over protocollen om de bezoekers weer een leuke en veilige dag uit te bieden. Inmiddels is Burgers' Zoo in voorbereiding om weer open te gaan. Wanneer dat precies gebeurt is niet duidelijk, maar daarover houdt het dierenpark iedereen op de hoogte.

13:21 - 'Horeca misschien niet open op 1 juni'

Het kan zijn dat de horeca niet op 1 juni weer open gaat. Volgens Jaap van Dissel van het RIVM is er alleen een 'perspectief geschetst' en moet er komende weken gekeken worden of het virus niet toch weer oplaait. Dat zei Van Dissel, voorman van het Outbreak Management Team (OMT), tijdens een briefing in de Tweede Kamer donderdag. 'We moeten tussendoor goed blijven kijken op de routekaart dat we de goede kant op gaan of dat we weer in de problemen komen', aldus Van Dissel.

Eerder wachtte het kabinet met nieuwe stappen bekend maken op de adviezen van het OMT, om die vrijwel één op één over te nemen. Tussen de de eerste versoepelingen op 11 mei wanneer de basisscholen weer open gaan en de nieuwe mogelijke versoepelingen zitten nog een aantal nieuwe adviesmomenten van het Outbreak Management Team.

11:25 - We drinken meer alcohol, roken meer en bewegen minder

De coronacrisis is niet goed voor onze gezondheid. We zijn meer gaan roken, meer gaan drinken en minder gaan bewegen. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Uit de peiling van de GGD blijkt dat 42 procent van de ondervraagden zegt nu minder te bewegen dan voor de corona-uitbraak, daarnaast slaapt 24 procent minder goed en eet 17 procent minder gezond. Ook zijn we meer alcohol gaan drinken (11 procent) en meer gaan roken (7 procent).

09:44 - Grote evenementen moeten wachten op vaccin, zegt minister De Jonge

Pas als er een vaccin tegen het coronavirus is, kunnen grote evenementen als de Vierdaagse en de Zwarte Cross weer gehouden worden. Het kabinet denkt dat het gevaar dat het virus daardoor weer opleeft anders te groot is.

Komende tijd worden veel maatregelen versoepeld. Maar van festivals en 'massale evenementen met een landelijke uitstraling' komt het voorlopig niet, schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Een datum kan hij dan ook nog niet noemen. 'We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.'

09:20 - 'Reserveren voor een biertje, ik zie het nog niet snel gebeuren'

'We mogen weer buiten spelen.' Dat is het goede nieuws voor de horeca. 'Maar we gaan op 20 of 30 procent van onze capaciteit zitten, dat overleef je niet zonder noodpakket.' De Gelderse horeca-ondernemers zijn blij dat ze vanaf 1 juni weer deels open mogen, maar er blijft ook angst over het voortbestaan van een hoop bedrijven.

Sander Wind is ondernemer in Arnhem en daarnaast ook voorzitter van de Gelderse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. Hij keek woensdag met volle aandacht naar de persconferentie waarin premier Mark Rutte wat versoepelingen aankondigde rondom het coronavirus.

08:31 - Wat vind jij? 'Ik ben blij met de aangekondigde versoepelingen van de maatregelen''

Er werd naar uitgekeken, de persconferentie van Mark Rutte. Woensdagavond vertelde hij welke coronamaatregelen de komende tijd versoepeld gaan worden. Ben jij blij met deze versoepeling, of komt het voor jou te vroeg?

Laat het weten via onze dagelijkse poll 'Wat vind jij'. Klik hier om te stemmen.



08:24 - Afstand bewaren het lastigst tijdens werk en boodschappen doen

Nederlanders hebben het meeste moeite met het 1,5 meter afstand houden op het werk en tijdens het boodschappen doen, blijkt uit onderzoek van het RIVM en GGD's onder 90.000 mensen. Twee op de drie Nederlanders lukt het niet om boodschappen te doen zonder dat er iemand binnen de straal van 1,5 meter komt.

Andere maatregelen, zoals het niet geven van een hand of gebruik van papieren zakdoekjes, blijken voor de meesten een stuk minder lastig. 99,5 % van de ondervraagden schudt geen handen meer en driekwart niest in de elleboog.