LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 6 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou

woensdag 6 mei

22:59 - Horeca had op meer gehoopt

Horeca-ondernemer Luc Schatorje is blij dat zijn restaurant in Doetinchem weer open mag, maar had op meer gehoopt. Vanaf 1 juni mogen de terrassen weer open en dertig mensen per keer naar binnen. 'Dat is voor ons als restaurant niet genoeg', zegt de eigenaar van Gringo's.

 

22:58 - 'Vitesse, De Graafschap en NEC vanaf september weer in competitie'

Het kabinet streeft ernaar om vanaf 1 september weer betaald voetbal in Nederland toe te staan. De wedstrijden in de eredivisie en eerste divisie kunnen dan plaatsvinden zonder publiek, zo is woensdagavond bekendgemaakt.

Foto: ANP

21:15 - En zo moet het straks in het OV

 

19:24 - Het belangrijkste nieuws:

Het aantal dodelijke slachtoffers door corona in onze provincie bedraagt inmiddels 616. Dat zijn er drie meer dan een dag eerder, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

In Nederland zijn 41.744 mensen positief getest op corona. In Gelderland gaat het om 5.370 personen, bijna 13 procent van het totaal.

Door het hele land zijn zeker 5.288 mensen overleden als gevolg van een coronabesmetting. In de ziekenhuizen zijn 11.192 mensen opgenomen (geweest).

Het kabinet maakte woensdagavond bekend veel coronamaatregelen te versoepelen.

19:19 - En dit zijn de nieuwe (versoepelde) maatregelen:

Bezoekverbod in verpleeghuizen wordt stap voor stap versoepeld, vanaf maandag

Medische mondkapjes blijven gereserveerd voor de zorg

Scholen, dagopvang per 11 mei liefst hele dagen weer open

Per 11 mei kunnen mensen met contactberoepen weer aan de slag

Mondkapjes zijn niet verplicht, wel 'check' van tevoren

Mensen van 18+ mogen weer sporten, wel thuis douchen en geen contactsport

Per 1 juni: voortgezet onderwijs hervat weer

Per 1 juni: terrassen weer open, mensen houden afstand en iedereen aan een tafel

Per 1 juni: bioscoop, podia, restaurant open, maximaal 30 mensen incl. personeel, vooraf kaartjes kopen en 'check' vooraf

Per 1 juni mogen musea open, mits mensen vooraf kaartjes kopen

Tussenstap en evaluatie op 15 juni

1 juli: ophoging van 30 naar 100 mensen. Zo kunnen bijeenkomsten als bruiloften, uitvaarten en kerkdiensten opnieuw doorgang vinden

Per 1 september gaat alles van het slot, mits alle ontwikkelingen naar wens verlopen

19:08 - Dit wordt gezegd in nieuwe toespraak om coronavirus

Blijf thuis als je klachten hebt

Alle huisgenoten blijven thuis als iemand koorts heeft

Vermijd drukte, in plaats van 'blijf zoveel mogelijk thuis'

Houd anderhalve meter afstand

Op 1 juni kan iedereen worden getest die klachten heeft

Ziekenhuizen ontwikkelen in gunstige richting

De Jonge: aantal IC-bedden flexibel omhoog naar 1700

18:51 - KIJK LIVE MEE

Persconferentie kabinet over coronacrisis

17:49 - Ziekenhuizen lopen de helft aan omzet mis door corona

Zorgomzet van de algemene ziekenhuizen is door vermindering van de normale zorg tijdens de coronacrisis de afgelopen maanden met gemiddeld 47 procent gedaald.

Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen na een eerste inventarisatie onder haar leden. De uitkomsten betekenen maandelijks circa 700 miljoen euro minder aan inkomsten. 'Dat kan dus in de maanden maart, april en mei optellen tot een bedrag van circa 2,1 miljard.'

17:43 - Goed nieuws voor mensen in Buren

 

16:13 - Nog meer versoepelingen coronamaatregelen

Het kabinet wil de coronaregels nog veel verder versoepelen dan eerder al was uitgelekt. Zo is de maatregel om met niet meer dan drie mensen bijeen te komen volgende week al niet meer van kracht en mogen per 1 juni restaurants, musea en podia onder bepaalde voorwaarden weer open. Dat melden bronnen aan De Telegraaf.

Weer kamperen

Verder kunnen sportscholen per 1 september van het slot. Vanaf 1 juli mag er in ons land weer gekampeerd worden. De afgelopen dagen lekte al veel uit over de kabinetsplannen die op handen zijn. Het complete pakket is groter dan bekend. Het kabinet denkt dat de maatregelen kunnen worden versoepeld omdat het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen sneller dan gedacht slinkt.

16:00 - Openbaar vervoer gaat weer volledig rijden

Vanaf 1 juni gaat het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling rijden. Reizigers zijn dan wel verplicht op zijn minst een 'niet-medisch' mondkapje te dragen. Bronnen die betrokken zijn bij de besluitvorming over de coronamaatregelen bevestigen dat het kabinet dat vanavond zal bekendmaken. Dat meldt de NOS.

15:32 - Veld NEC volledig omgeploegd

'Elk nadeel heb z'n voordeel', ook tijdens corona. Zo heeft NEC nu ruimschoots de tijd om het eigen veld eens flink onder handen te nemen!

14:59 - Weer examen doen voor de brommer

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hervat maandag 11 mei de praktijkexamens voor de bromfietsen. Ook het motorexamen voertuigbeheersing wordt vanaf komende week weer afgenomen, volgens de RIVM-richtlijnen waaronder het houden van 1,5 meter afstand. De motorexamens verkeersdeelneming starten op een later moment, meldt het CBR woensdag. 'We onderzoeken nu hoe we dit examen volgens de RIVM-adviezen kunnen afnemen. Het is nog niet bekend wanneer het CBR weer begint met met de overige praktijk- en theorie-examens.

14:45 - Berends bezoekt horeca in Doesburg

Foto: provincie Gelderland

De commissaris van de Koning, John Berends (rechts), sprak woensdag met horeca-ondernemers in Doesburg. Hij was onder meer bij een chinees restaurant en bij stadsbierhuis De Waag. Berends wilde weten wat horeca-ondernemers zoal nodig hebben.

14:39 - Meer arbeidsmigranten naar isolatieschip

Nog drie arbeidsmigranten uit een wooncomplex in Velp zijn overgebracht naar het isolatieschip op de Rijn bij Arnhem. Daarmee komt het totale aantal migranten dat nu in strikte isolatie op het cruiseschip verblijft op 31.

14:26 - 20 miljoen Amerikanen zijn hun baan kwijt door corona

De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in april gekelderd. Volgens loonstrookverwerker ADP zijn 20,2 miljoen banen verloren gegaan door de coronacrisis. Economen hadden in doorsnee rekening gehouden met het verlies van 21 miljoen banen.

14:11 - Poppodia snel weer open? Nou...

'Onmogelijk', 'het kost meer geld dan niks doen' en 'dan kunnen we beter dichtblijven.' Poppodia Luxor in Arnhem en Doornroosje in Nijmegen hebben niet de verwachting dat ze binnenkort open mogen. En als dat al mag, hoe dan?

Lees hier het verhaal.



14:03 - Driekwart Nederlanders wil versoepeling lockdown

77% van de Nederlandse bevolking ziet graag een versoepeling van de lockdown. Die moet worden mogelijk gemaakt door maatregelen zoals meer testen, extra mondkapjes en quarantaine voor besmette mensen en hun gezinsleden.

Dat blijkt uit aanvullende vragen die enquete-initiatief Namens Nederland de afgelopen tijd heeft gesteld over de coronacrisis en de manier waarop die volgens de inwoners van Nederland moet worden aangepakt. Namens Nederland (namensnederland.nl) is een grootschalige enquête die vanaf 15 april onder de Nederlandse bevolking wordt gehouden.

Meer dan 100.000 inwoners van Nederland hebben inmiddels meegedaan aan de enquête. 11% wil het houden zoals het nu is, met mogelijk langdurige gevolgen voor de economie en 12% wil een volledige opheffing van de lockdown, met een risico op terugkeer van het virus en daarmee verdere schade aan de economie.

13:58 - 36 patiënten overleden aan corona, 6 in Gelderland

Er zijn sinds dinsdag 36 patiënten aan corona overleden. Er zijn voor zover bekend 5.204 mensen aan de ziekte overleden. In Gelderland zijn 6 doden sinds dinsdag te betreuren, dat zijn er nu 613. Het aantal landelijke ziekenhuisopnames steeg met 27; het zijn er nu 11.153. Onder hen zijn 1.357 Gelderse patiënten. Totaal 41.319 mensen zijn positief op Covid-19 getest onder wie 5.345 Gelderlanders.

13:29 - Ashis Brahma beantwoordt vragen over corona

13:07 - Oplichters opgepakt om mondkapjes

Foto: ANP

De FIOD heeft twee mannen aangehouden vanwege oplichting bij de verkoop van mondkapjes. Het gaat om een 51-jarige man uit Schiedam en een 26-jarige man uit Den Haag. Zij deden zich vermoedelijk voor als leverancier van deze beschermingsmiddelen. Diverse klanten betaalden voor een bestelling, maar kregen vervolgens niets geleverd. In totaal zijn ze voor zo'n 80.000 euro opgelicht. Klanten die een bestelling hadden gedaan, maakten geld over op een rekeningnummer van een bv van een van de verdachten.

13:03 - 'Steun jouw favoriete camperlocaties'

Foto: Pixabay

Camperplaatsplatform Campercontact roept reizigers met een camper op om hun favoriete camperlocaties te steunen. Veel locaties dreigen door de coronacrisis in financiële problemen te raken. Het Europese platform vraagt campertoeristen op alvast te reserveren of een tegoedbon te kopen voor een verblijf in de toekomst. Het platform doet de oproep op Facebook.

12:57 - VIDEO: kuchschermen tegen corona

Eerder vandaag meldden we de productie van kuchschermen tegen corona. Verslaggever Jan Sommerdijk was in een fabriek in Duiven. Er is nu ook een video die je kunt bekijken.

12:50 - PKN wil dopen met 'verlengde arm'

Protestantse Kerk Nederland (PKN) wil dopen met een 'verlengde arm'. Het initiatief is bedoeld om te voldoen aan de anderhalvemeterregels. Een kleine schaal of schelp wordt aan het einde van die arm geplaatst en daarmee wordt het doopwater driemaal over het hoofd van de dopeling uitgegoten. 'Dopen is wezenlijk voor de christelijke kerk. De doop laat zien hoe God ons door zijn genade doet opstaan tot een nieuw leven. De doop verbindt ons aan de gemeenschap van mensen rondom Christus: de kerk. We kunnen de doop niet missen', schrijft PKN.

12:19 - Koor uit Heerde zwaar getroffen door corona

Toen bijeenkomsten met meer dan 100 mensen verboden werden, stopte het christelijk Mannenkoor De Lofzang uit Heerde met repeteren. Het koor repeteert wekelijks met een man of 80 op leeftijd. Waarschijnlijk was dat net te laat, want zo’n 40 procent werd ziek en 6 koorleden overleden.

 

12:15 - Betogers weer op vrije voeten

De 81 betogers tegen de coronamaatregelen die dinsdag werden aangehouden in Den Haag zijn weer vrij. De demonstranten hebben een boete van 390 euro gekregen, meldt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. Dat is een bedrag van 31.590 euro. Zo'n driehonderd betogers protesteerden dinsdag in Den Haag tegen onder meer de coronamaatregelen. De demonstratie was van tevoren niet aangemeld. De 81 betogers die werden aangehouden luisterden niet naar de politie toen die aangaf dat ze hun poging door Den Haag te lopen moesten staken.

12:06 - Heeft iemand geld voor een kletskar over?

 

11:35 - 'Moeten wij straks een coronaprik halen?'

De vraag van vandaag voor Ashis Brahma van de GGD:

11:11 - 'Na het zuur snel het zoet'

De EU zal dit jaar door de coronacrisis een 'recessie van historische proporties ervaren'. De Europese Commissie verwacht gemiddeld 7,7 procent krimp voor de negentien eurolanden en een gemiddelde werkloosheid van 9,6 procent. Maar volgend jaar kruipt de eurozone uit het dal. Brussel rekent op een groei van gemiddeld 6,3 procent bij een toename van investeringen van 10,2 procent.

10:50 - Veilig werken door 'kuchschermen'

Foto: Omroep Gelderland

Hoe kunnen taxibedrijven, sportscholen en kantoorruimtes straks weer veilig van start gaan? Een manier is het plaatsen van zogeheten 'kuchschermen'. Een bedrijf uit Duiven maakt deze en werkt zich op dit moment een slag in de rondte om aan de vraag te voldoen.

10:41 - Een op drie theaters is voor de zomer failliet

Een op de drie van de Nederlandse theater- en concertpodia die sinds 12 maart omzet mislopen, dreigt de zomer niet te halen. Dat stelt directeur Gabbi Mesters van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. Bij de koepel zijn 127 grote theaters en concertpodia aangesloten.

Eerder spraken we in De Week van Gelderland met directeur Charles Droste van Amphion in Doetinchem over de toegezegde overheidssteun van 300 miljoen euro. 'Ik denk niet dat we er iets aan hebben.'

 

09:59 - Kinderen weer naar school, maar luizenmoeders moeten thuisblijven

Luizenmoeders, blijf thuis!

09:54 - 'Coronafile' bij afvalwerf Zevenaar door brand

Foto: Eastview Media

Op het gemeentelijke afvalaanbiedstation in Zevenaar aan de Didamseweg is vanmorgen brand uitgebroken in een grofvuilcontainer. De oorzaak van de brand is onduidelijk. Door de brand werd het afvalstation tijdelijk gesloten en dat leidde tot een lange file. Het is al weken druk op de werf, doordat mensen in coronatijd aan het klussen en opruimen slaan.

09:38 - Virus treft Nijkerks bedrijf

Het Nijkerkse bedrijf ID-DJ Entertainment (evenementen, feesten en partijen) moet in afgeslankte vorm verder. Het coronavirus treft het bedrijf hard, zegt directeur Dennis van der Hoogen op Nijkerkerveen.org.

09:31 - Gelukkig wordt het vanaf zondag weer kouder ;-)

09:26 - Zonnebloem kwam op bezoek

De afdeling Wezep-Hattemerbroek van de Zonnebloem ging op Bevrijdingsdag op bezoek bij mensen die door de coronacrisis al zo’n 7 weken niet in vrijheid leven, maar voor zichzelf en de gezondheid van anderen thuiszitten. De vrijwilligers merken dat juist nu de eenzaamheid groot Is bij hun gasten.

Een filmpje van onze mediapartner Locourant.

 

09:06 - Krijgt de horeca goed nieuws vanavond?

09:04 - Digitale collecte in Nijkerk

Zo’n tien collectanten uit Nijkerk hebben meegedaan aan de digitale collecte voor Nationaal fonds Kinderhulp om geld op te halen voor kinderen in armoede. De opbrengst was 1700 euro. Wegens het coronavirus dat Nederland in de greep houdt was de huis-aan-huis collecte opgeschort.

08:58 - 'Apeldoorns bedrijf verkocht onbetrouwbare coronatests'

Het Apeldoornse medisch handelsbedrijf Inzek heeft volgens dagblad Trouw anderhalf miljoen onbetrouwbare coronatests verkocht sinds de uitbraak van Covid-19.

08:55 - Rover vreest 'reisschaamte' in ov

Reizigers moeten zich weer welkom voelen in het openbaar vervoer. Dat stelt reizigersvereniging Rover. Volgens Rover-directeur Freek Bos dreigt reisschaamte te ontstaan onder een aantal reizigers.

Wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld, moet de ov-reiziger niet worden achtergesteld, vindt Rover. De reizigersvereniging verwacht dat thuiswerken en onderwijs op afstand voorlopig de norm blijft. 'Toch zijn er nu al reizigers die zijn aangewezen op het ov die zich afvragen of zij van het ov gebruik mogen maken', aldus de vereniging.

07:35 - Gratis bezorging in Arnhem uitgebreid

De gratis bezorgservice van ondernemers in de binnenstad van Arnhem wordt uitgebreid. Ook winkeliers in het Modekwartier en het Spijkerkwartier doen mee. Verder wordt winkelend publiek opgeroepen om persoonlijke helden in deze coronacrisis een pluim te geven in de vorm van een speciale cadeaukaart.

07:16 - Arbeidsmigranten in de knel door corona

Foto: Sander Damen/CreativePhoto

Vakbond FNV luidt de noodklok na de uitbraak van het coronavirus onder Oost-Europese arbeidsmigranten in Velp. 'We waarschuwen vanuit FNV al weken voor de risico's. Het was een kwestie van tijd', zegt Bart Plaatje namens de vakbond op Radio Gelderland.

07:08 - Soms ook bescherming voor huishoudelijke hulp

Personeel dat huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgt bij mensen thuis, komt voortaan in bepaalde gevallen in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat heeft minister Martin van Rijn (Medische Zorg) besloten. Als iemand met COVID-19 of een verdenking daarop direct dergelijke zorg nodig heeft en deze zorg dus niet kan worden uitgesteld, komt de zorgmedewerker in aanmerking voor mondmaskers, isolatiejassen/schorten, oogbescherming/brillen en handschoenen.