Amélie en Anika lopen van Arnhem naar Amsterdam voor coronaverhalen

'Zit er verschil tussen hoe mensen in de Randstad met deze tijd omgaan, in vergelijking tot mensen in de provincie?', vraagt Dufour zich hardop af. Daarom besloot ze haar nieuwsgierigheid te combineren met die andere passie; wandelen.

Ze doet dat samen met vriendin en collega-journaliste Anika van de Wijngaard die in Leiden woont. 'Ik stelde het voor en echt vijf minuten daarna kreeg ik al een bericht dat ze meedeed.'

Overnachten in tentjes

Het doel van de voetreis is het optekenen van 'diepgaande reisverhalen'. Anderhalve meter diep, zegt Dufour met een knipoog, doelend op de afstand die we in acht moeten nemen. 'We overnachten in tentjes bij mensen in de achtertuin. Eten halen we in de supermarkt en we hebben een zakmesje bij ons en een overlevingsset', lacht ze.

Het duo verwacht zes dagen bezig te zijn met de 150 kilometer lange tocht. 'We hebben al wat afspraken gemaakt met mensen waar we graag mee willen praten. We hebben verschillende thema's waar we aandacht aan willen besteden. En verder gaan we gewoon zien wat er op ons pad komt en wie.'

Hun verhalen hopen ze op verschillende plekken te produceren. In ieder geval op de speciale Instagrampagina.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Amélie Dufour: