Radio Gelderland-onderzoek: IJsland had het Eurovisiesongfestival gewonnen!

Deze week zouden 41 landen meedoen aan het Eurovisiesongfestival in ons land, de liedjes waren al klaar. Radio Gelderland-presentatoren Frank van Dijk en Eric van den Berg deden onderzoek en wat bleek: IJsland zou het Eurovisiesongfestival hebben gewonnen. Zowel vakjury als publiek waardeerden het aanstekelijke lied "Think about things" van Daði & Gagnamagnið. Jeangu Macrooy zou Nederland naar de tweede plek zingen voor de nummer 3 The Mama's met Move voor Zweden.

De Top 10 van de vakjury: IJsland, Frankrijk, Zweden, Ierland, Azerbeidzjan, Nederland, België, Malta, Bulgarije, Litouwen

De online stemmers: Nederland, IJsland, België, Zweden, Bulgarije, Litouwen, Israël, Frankrijk, Ierland, Rusland

Roland en Marion van Wijk van Rockcafé Taste in Groenlo bogen zich ook over de liedjes. Het meest nietszeggende, mislukte lied is volgens de rockers dat van Moldavië. Met hun eigen band According to Mary spelen ze trouwens de songfestival-inzending van Waylon van vorig jaar. Zouden ze iets uit hun Top 3 van dit jaar op de setlist zetten?

3 België (Ze zingt echt en mooi, kijkt wel wat chagrijnig)

2 IJsland (Heel leuk! Apart , niet gekunsteld, funky, vrolijk!)

1 Frankrijk (Ik hou van puur, ik hou hier van , gewoon mooi liedje)

Zangeres Sunniva van de band Rubiamorena uit Zeddam ging er eens goed voor zitten en jureerde alle 41 liedjes. Als eerste gaf ze deze week 'Douze points' aan de Nederlandse inzending Jeangu Macrooy: 'De enige echte! Wat een lied, ik hou er zo van. Hij is super inspirerend en wat een fantastische tekst. De wereld die te snel gaat, flikkerende gedachten, moodchanging like the weather . Mooie muziek, mooie koortjes!".

1. Nederland

2. IJsland (Vintage, super zanger)

3. Ierland (Hele goede zangeres. I love her! , goede boodschap en good vibes)

De Arnhemse zanger Boudewijn de Jong 'Bowe': 'Er zaten stiekem dit jaar een hoop goede liedjes tussen. Nederland heb ik niet in mijn Top 5 gezet. Ik vind het beetje moeilijk liedje. Frankrijk en ook Armenië zijn leuk! '

1. Destiny - All Of My Love - Malta (Wel een hitje hoor dit!)

2. Lesley Roy - Story Of My Life - Ireland (vrolijk en commercieel radio -iedje)

3. ROXEN - Alcohol You - Romania (lekker commercieel, wel met gevoel, well done!

Documentaire TV Gelderland

TV Gelderland--presentatrice Yvonne Sander was al druk bezig met mooi programma over het ESF. Over de Jurk van Linda Wagenmakers, Sieneke natuurlijk en bijvoorbeeld Roland de groot die veel songfestival-decors ontwierp! Helaas, zenden we volgend jaar uit! Wat zijn Yvonne's favorieten?

Australie (Haar stem is heel erg mooi, van bombastisch naar heel klein)

Azerbeidzjan (Zo leuk! te fout voor woorden, over de top, maar zo lekker!)

IJsland (maakt gigantisch indruk!)

Zangeres Sandra Vriese uit Hummelo keek met plezier naar de 41 liedjes. 'Azerbeidzjan was leuk met lied in de eigen taal, Moldavië was ook goed. Nederland springt er te weinig uit voor een top 3-plek. Denemarken: daar werd ik vrolijk van!, meteen van eerste moment dacht ik, je hebt me . Makkelijk mee te zingen. Malta is ook lekker. Uptempo en er zit ook mooie clip bij in de sferen van hun cultuur. En mijn nummer 1: Zweden: Tof nummer, mooie meerstemmigheid, goede show, het knalde en bleef in mijn hoofd hangen!'

Presentatrice Inge de Jager keek dit jaar reikhalzend uit naar het songfestival. Zat te hopen en te F5'en n destijds in de digitale wachtrij op kaartjes. helaas niet gelukt. Nu het niet doorgaat mist ze ook haar jaarlijkse leukste avond van het jaar. Met vrienden in de woonkamer, hapjes en drankjes op tafel en Twitter open op het tweede scherm. Heerlijk afgeven op alles wat langs komt. Leukere avonden zijn er niet. En hoe zonde dat het nu niet doorgaat. Het zou zo verdiend zijn geweest voor IJsland en historisch ook bijzonder, want nog nooit won IJsland het Songfestival. Absolute favoriet. Ook leuk? Litouwen!

Frank wil een IJslandse trui!

Radiopresentator Frank van Dijk 'Bijna opgelucht dus dat ook dit feestje door de coronacrisis niet doorging. Het is voor mij een jaarlijks hoogtepuntje die week. Twitterend op de bank, lavend aan bizarre, knotsgekke, valse en bijzonder mooie en verrassende liedjes. Maar wat als het wel was doorgegaan? Wie had ik dan op mijn lijstje staan...



Er zitten weer genoeg rariteiten tussen, zoals The Roop van Litouwen, de standaard aanwezige Oost-Europese misthoorn van Slovenië (Ana Soklič - Voda) of stevige vrouwelijke ballad (Noorwegen met Attention van Ulrikke) en de Georgiër die gewoon alle landen staat te schreeuwen in hoop op stemmen (Tornike Kipiani - Take me as I am). Voor Griekenland doet de Nederlandse Stefania mee met Supergirl. Die clip vind ik vooral erg leuk, maar ja... je moet ook LIVE kunnen boeien. Over Nederlandse inmenging gesproken; wat ook leuk is met het Songfestival, is het zoeken naar mama appelsapjes. Voor liefhebbers tip ik in dat geval Kroatië (Damir Kedžo - Divlji Vjetre). Waar iedereen waarschijnlijk bij gaat fronzen is Oekraïne (Go_A - Solovey) met hun etnische helahola gekrijs. Outsider is Tsjechië die met Benny Cristo weer een leuke jongen hebben die een lieve boodschap heeft aan zijn moeder heeft (Kemama).

Mijn Top 5!

5 Azerbeidzjan - Efendi - Cleopatra (Vet geproduceerd nummer met fijne etnische invloeden)

4 Bulgarije - VICTORIA - Tears getting sober (Ik krijg er een Billie Eilish-achtiggevoel bij, een mooi en dapper nummer)

3 Nederland - Jeangu Macrooy - Grow ( Ik vind het best een mooi maar vooral moeilijk nummer. Maar een plek in de Top 10 was mogelijk geweest).

2 Zweden – The Mamas - Move (Laat het maar aan Zweden over om met een goed nummer te komen Alweer een gezellig catchy gospel nummer)

1 IJsland - Daði & Gagnamagnið - Think About Things (Vanaf de release groot fan van dit nummer. De hele presentatie eromheen en de sound. Alles klopt. Dit is voor mij de winnaar van 2020. En ik wil zo'n trui!)

IJslandse Nerds

Bassiste-zangeres Phaedra Kwant uit Rozendaal is van kinds af aan songfestival-fan: 'Ik kijk altijd met een vaste groep vrienden met scorelijsten op schoot. In de muziekwereld verklaren sommigen me voor gek, maar er zitten ook echt hele mooie dingen bij en soms is het gewoon erg amusant.'

De top 3 van Phaedra Kwant:

1 - IJsland: 'Grappig, catchy. Die act stelletje nerds, leuke clip en live goed'

2 - Frankrijk: 'Het ging alle kanten op twee tandje erbij'

3 - Bulgarije: 'Mooi, sprookjesachtig'