Dierenliefhebber Bas laat bestolen asielmedewerkers weer lachen

'Sorry', zegt de dierenliefhebber tegen Karin Mooiekind van het asiel als hij de cheque overhandigt: 'Het bedrag klopt al niet meer. U krijgt 5387 euro. Ik zie net op mijn telefoon dat er nog iemand 20 euro gedoneerd heeft.'

Hartverwarmend noemt de dierenliefhebber de vrijgevigheid van de mensen die meededen aan de actie: '321 donateurs hebben een financiële bijdrage gedaan. En dat varieerde echt van bedragen van 5 euro van een jongetje die zijn zakgeld gaf van die week tot iemand die 250 euro.'

'Dieren zijn afhankelijk van mensen'

Bas startte de actie omdat hij een grote dierenvriend is: 'Ik had vroeger al twee ratjes. Ook een hamster heb ik gehad en drie goudvissen. Momenteel heb ik twee katers bij me wonen. Eentje is veertien en eentje is elf. Ik hou heel erg van dieren. Ze zijn onschuldig en afhankelijk van mensen. Vandaar dat ik deze actie ben gestart.'

Flabbergasted

Het dierentehuis dacht in eerste instantie dat Bas veel te ambitieus was in zijn streven om 5000 euro voor het asiel op te halen. Ze zijn dan ook heel blij met dit 'ongelofelijke bedrag'.

'We zijn flabbergasted,' zegt Karin Mooiekind..'Het is natuurlijk fantastisch dat mensen dat helemaal spontaan voor je doen. Dat doet je enorm goed, want we waren met z'n allen na de inbraak hier heel boos, verdrietig en gefrustreerd. Je denkt waarom? Dat mensen het dan zo positief in een actie omzetten, dat vinden we prachtig.'

Bas Kaptein overhandigt de cheque. Foto: Omroep Gelderland

Het geld zal onder andere besteed worden aan een betere beveiliging van het dierentehuis. De diefstal heeft veel vrijwilligers van het dierentehuis een gevoel van onveiligheid gegeven. 'Ik ben zelf ook vrijwilliger, maar dan in de sport. Dus ik weet hoe belangrijk vrijwilligers zijn om een organisatie draaiende te houden. Hoe zuinig je moet zijn op die mensen. Zonder hen loopt het gewoon niet', zegt Kaptein.