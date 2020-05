Plan Arnhemse creatieve stadswijk ingediend: 'Teleurstellend en stalinistisch'

Een creatieve stadswijk met een mix van wonen, creatieve ondernemers en ruimte voor ontmoeten en ideeënuitwisseling. Dat moet het Arnhemse Coehoorn Centraal worden, schrijft wethouder Roeland van der Zee aan de gemeenteraad. Maar hij zou voor zijn plan onvoldoende draagvlak in de omgeving hebben gezocht. 'Zeer teleurstellend en stalinistisch', vindt omwonende Albert Oost.

Enkele weken geleden schreef Oost nog een brief aan de gemeenteraad met het verzoek om 'de behandeling van ieder onderdeel in het plan tot nader order uit te stellen'. Op inspraakavonden begeleid door ambtenaren zou er volgens hem met 'verzoeken, suggesties, wensen en verlangens' van bewoners niets zijn gedaan. 'Als je het er niet mee eens bent, moet je maar in Schuytgraaf gaan wonen', zou hen onder meer zijn toegeworpen.

'Telkens een loze kreet'

Oost wil daarom eerst de gelegenheid om de bewonersinbreng aan de gemeenteraad duidelijk te maken. 'Zodat de raad kennis kan nemen van breed gedragen standpunten.' Maar dat kon vanwege corona vooralsnog niet doorgaan. Dat Van der Zee nu toch zijn plan indient, zegt volgens Oost 'veel over dit college'. 'De mond vol over burgerparticipatie, maar dat blijkt telkens een loze kreet.'

Inwoners kunnen hun mening over het voorliggende plan de komende zes weken nog wel kenbaar maken. 'Maar zo dwingt men inwoners tot een formele zienswijze in plaats van goed overleg', twittert D66-raadslid Mattijs Loor die vragen stelt over de kwestie. 'Het college neemt inwoners niet serieus en organiseert wederom zijn eigen weerstand.' Volgens SP'er Gerrie Elfrink zaait de wethouder hiermee verdeeldheid en verspeelt hij draagvlak voor zijn plan.

'Gemeente ondermijnt vertrouwen'

Loor vindt dat de gekozen handelswijze het vertrouwen in de gemeente ondermijnt. Die zou volgens hem in dialoog samen moeten werken. 'Nu dwing je inwoners tot juridische procedures.' Hij wil van het college weten welk 'groot maatschappelijk belang' maakte dat een uitstel van enkele weken en het betrekken van inwoners niet mogelijk was. Ook stelt hij dat het overslaan van de dialoog met omwonenden uiteindelijk meer weerstand en daarmee vertraging oplevert.

Als voorbeeld van de inhoudelijk kritiek van omwonenden noemt Oost het openstellen van de Bergstraat in twee richtingen. 'Dat kan hooguit op een procent goedkeuring rekenen.' Bewoners willen volgens hem 'meer leefbaarheid in een wijk die toch al buitenproportioneel onder druk staat'.

'Verwaarloosd industriegebied'

Ook is er in de plannen geen enkele sprake van meer groen, ziet Oost. 'De Vijfzinnenstraat ziet eruit als een verwaarloosd industriegebied, waar niets aan wordt gedaan. En in de Bergstraat komt naast tweerichtingsverkeer ook nog een extra ingang naar een parkeergarage.'

Omdat D66 vragen heeft gesteld over de kwestie, wil wethouder Van der Zee op dit moment niet reageren op de kritiek.