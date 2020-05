'Betaald voetbal maakt alleen als eenheid kans op overheidssteun'

Bas van Rossum, die in het verleden werkzaam was bij onder meer NEC en Ajax, is één van de schrijvers van het rapport. 'We hebben ons gebaseerd op de jaarcijfers van de eredivisieclubs in het seizoen 2018/19 en dat doorberekend. Een half seizoen zonder publiek kost de clubs al 108 miljoen euro, een heel seizoen 180 miljoen.'

Tekst gaat verder onder de foto.



Een lege Goffert in Nijmegen

De branche is daarom genoodzaakt om zelf in te grijpen, zo concluderen de onderzoekers. 'De afhankelijkheid van transfers is extreem in Nederland. Dat is verder alleen zo in België, Portugal en in mindere mate Frankrijk. Op Emmen na dichten vrijwel alle clubs de gaten in de begroting met de inkomsten uit transfers. Ik weet dat nog uit mijn tijd bij NEC. Met de verkoop van Björn Vleminckx konden we destijds weer even verder. En daarna ook Bram Nuytinck en Jasper Cillessen. Maar zo gaat het dus bijna overal. De verwachting is dat de transfermarkt nu flink veranderd. Barcelona heeft al verklaard veel minder uit te gaan geven aan transfers en dat gaat via via zijn effect hebben op kleinere clubs', vertelt Van Rossum.

Snijden in salarissen

De inkomsten van fans, sponsoren en businessclubs zullen volgens Van Rossum ook eerder afnemen dan toenemen nu. 'De vraag is of mensen in het nieuwe seizoen nog wel een seizoenkaart gaan nemen, of ze nog wel naar het stadion kunnen en als het toch mogelijk is ook durven. En PR-matig is het ook ongunstig, want kopen supporters het nieuwe shirt nog als ze toch niet naar de wedstrijden gaan. Daarom moeten clubs om kosten te besparen zelf gaan snijden in salarissen. Dat zou zo'n 25 procent minder kunnen, het basis-salaris moet flink omlaag. En over ook de huur voor stadions kunnen ze in onderhandeling met de gemeente of andere partijen. Het geld van Fox is een zekerheid, daar komt tot 2024 nog telkens drie miljoen voor de hele branche bij. En waar ook fors op bezuinigd zou kunnen worden, zijn de vergoedingen voor makelaars.'

Vitesse is anders

De situatie bij Vitesse is volgens Van Rossum wat anders dan bij de gemiddelde eredivisieclub. 'Zij halen relatief minder uit ticketing, maar dertien procent van de omzet. Dus voetballen voor een leeg stadion raakt de club wat minder, de televisiegelden zijn voor Vitesse belangrijker. En ook halen ze minder uit commercie: 42 procent tegen een gemiddelde van 54 procent in de eredivisie', legt hij uit.

Tekst gaat verder onder de foto.





'Maar hun salarishuis is heel anders. Ze hadden in 2018/19 personeelskosten van 18,6 miljoen euro en de totale omzet was 17,9 miljoen euro. Het tekort wordt afgedekt door de investeerder. Maar Vitesse kan door te snijden in de personeelskosten meer bereiken dan de meeste clubs.'

Collectief optreden

Van Rossum komt met een aanbeveling om het betaald voetbal overeind te houden. 'De clubs moeten als een eenheid opereren en met één mond richting Den Haag praten. Alleen dan kun je er als branche beter uitkomen. Dat is de enige manier om overheidssteun te kunnen krijgen. Want de maatschappelijke en sociale functie van voetbal is volkomen duidelijk.'