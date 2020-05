CORONACOLUMN | Leen Looijen en zijn herinneringen aan Hans van Delft

Samen met mijn buurman weer een nieuwe fietsroute ontdekt. De Maas route. Vanuit Berg en Dal via onder meer Wijchen, Bergharen, Appeltern, Meegen (overvaren) Dieden, Demen, Ravenstein en Grave ( zie bijgevoegde kaart). Als je bij Meegen overvaart, ligt er naast het veer een mooie camping met een prachtig uitzicht.

Charismatisch

Ga het maar eens proberen. Toen we tijdens onze tocht langs een kerkhof reden gingen mijn gedachten terug naar de in april overleden Hans van Delft, onze oud-voorzitter van NEC. Wat een charismatische man! Toen Sije Visser mij jaren geleden vroeg of ik technisch directeur wilde worden bij NEC was Lex Coenen nog voorzitter. Kort daarna trad Hans aan. Wij kenden elkaar niet. Ons eerste gesprek ging als volgt. Ik heb geen verstand van voetbal, maar daar heb ik jou voor. Mensen om mij heen noemen je zelfs de voetbalprofessor dus je zult er wel verstand van hebben.

Verzamelen

Ze vinden je ook eigenwijs, maar dat hoeft geen slechte eigenschap te zijn.

Mijn antwoord: Meneer van Delft, ik heb ook zwakke punten. Ik heb bijvoorbeeld te weinig financiële en juridische kennis. Hans: Leen, dat is onbelangrijk. Verzamel mensen om je heen die op die gebieden meer weten dan jij en zorg ervoor dat ze goed samenwerken. Je kunt beter op één gebied heel goed zijn.

Poortwachters huis

Het was het begin van een succesvolle periode, die uiteindelijk tot Europees voetbal leidde.

Natuurlijk waren er ook wel eens kleine problemen. Hij belde me dan en zei: Leen, we moeten even bijpraten bij Claudius of bij het Poortwachters huis.

Het probleem kwam dan als volgt op tafel: '37 mensen hebben me gebeld over'...

De realiteit was dat twee mensen hem hadden gebeld. Meestal kon ik Hans wel met argumenten overtuigen en zei hij: Doe maar wat je denkt dat goed is voor de club.

Leen Looijen

Pietje Bel

Tijdens bestuursvergaderingen was Hans natuurlijk de autoriteit. Op een gegeven moment moest er een nieuwe trainer komen. Ik hield een presentatie en gaf aan dat Mario Been moest komen. Veel aanmerkingen van bestuursleden volgden. 'Been, dat is toch net Pietje Bel', om maar een kritisch voorbeeld te noemen.

Hans pakt de voorzittershamer, slaat de tafel bijna doormidden en roept: Afgelopen met dat gelul! Leen en Sije zijn de baas, maak dat contract morgen rond. Ik had Mario als leerling op de trainerscursus gehad en wist bijna zeker dat hij op dat moment de juiste man was.

Rookverbod

In die tijd werd er tijdens de vergaderingen ook nog volop gerookt. Hans voorop.

Tijdens de rondvraag stelde één van de bestuursleden een rookverbod voor. Hans zei direct: Dan kom ik niet meer. U begrijpt het al, er werd volop door gerookt. In het tijdsbeeld paste Hans prima in het rijtje Riemer van de Velde, Jorien van de Herik, Harry van Raaij, Michael van Praag en Dirk Scheringa.

Eind vorig jaar ging zijn gezondheid sterk achteruit. Ik belde hem en hij zei: Leen, ik heb natuurlijk niet als een monnik geleefd, maar enorm van het leven genoten. Dus dit was wel te verwachten.

Op 10 maart hebben we nog met de oude directie van NEC, Alex Tielbeke, Mark Loosen en ondergetekende, bij ‘t Spijker in Beek geluncht en wijn en bier gedronken.

Populair

Toen ik even alleen met hem was zei hij: Jullie hebben het goed gedaan. Een ding heb ik nooit begrepen, jij was nooit populair bij de supporters. Dat heb je niet goed gedaan Looijen. Toen Mark Loosen Hans naar huis reed, zeiden Alex en ik tegen elkaar: Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat we Hans zien. Helaas kregen we gelijk.

Door het coronavirus was een stijlvolle uitvaart voor een succesvol en bovenal ook goed mens niet mogelijk.

Ondanks een triest slot: Geniet van een mooie aangepaste zomer.