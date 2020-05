'Gemeenteraad Nijmegen buitenspel gezet in kwestie brandgevaarlijke flats'

Aanleiding is het nieuws uit 2018 dat ook in Nijmegen flats zijn met isolerende gevelbeplating die brandgevaarlijk is, waardoor er brand kan ontstaan vergelijkbaar met de brand in de Londense Grenfell Tower in 2017 waarbij 72 doden vielen.

Nul op het rekest

Sindsdien wil Jean-Paul Broeren (DNF) duidelijkheid van wethouder Vergunst over het brandgevaar voor andere complexen in Nijmegen. Maar tot nu toe heeft hij steeds nul op het rekest gekregen. Broeren die zelf in de isolatiebranche werkt, zei steeds dat het makkelijk na te gaan is bij welke flats er nog meer sprake is van onveilige isolatie tegen de gevel.

‘In september 2018 heb ik wethouder Vergunst nog een Whatsappbericht gestuurd waarin ik een situatie liet zien die gevaarlijk is. Maar ik heb er nooit antwoord op gekregen.’

Onrust

De wethouder zei begin dit jaar wel dat er twaalf panden zijn die mogelijk brandgevaarlijk zijn, maar hij wilde de raad niet vertellen om welke panden het ging. Broeren: ‘Dat zou volgens hem maar onrust geven onder de bewoners. Maar die onrust is er nu misschien nog wel meer.’

Nu blijkt dat een inwoner van Dukenburg de gevraagde lijst met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wel heeft gekregen. Elf van de twaalf mogelijk brandgevaarlijke panden staan in het Nijmeegse stadsdeel.

Opheldering

Jean-Paul Broeren heeft geen woorden voor die gang van zaken: ‘De uitslag van dat WOB-verzoek wordt niet eens met de gemeenteraad gedeeld. Dat kan echt niet!’ Aanstaande woensdag gaan Stadspartij DNF en de PvdA de wethouder om uitleg vragen.