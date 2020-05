De rechtbanken zijn coronabestendig, maar niet iedereen is welkom

Om dit mogelijk te maken, zijn de rechtbanken 'coronabestendig' gemaakt. Bodes hebben bijvoorbeeld een afscherming van plexiglas gekregen. Om anderhalve meter afstand te kunnen bewaren, zijn looplijnen in de gerechten aangebracht. In de gangen en zittingszalen staan de stoelen op anderhalve meter van elkaar. Tussen de rechters, officieren en griffiers hangen schermen van plexiglas.

'Het is anders ingericht dan u van ons gewend bent', zegt Margreet Blaisse, president van de rechtbank Gelderland. 'Het is zeker wennen, voor iedereen. En door die anderhalvemetersamenleving kunnen we het gebouw maar voor een deel gebruiken.'

Urgente zaken

Door maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn rechtszaken de afgelopen acht weken vooral schriftelijk, via een videoverbinding of telefonisch behandeld. Voor de inhoudelijke behandeling van strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken was dat niet of heel beperkt mogelijk. De rechtbanken hebben zich voornamelijk over urgente zaken gebogen, zoals beslissingen over verlenging van de voorlopige hechtenis of snelrecht tegen coronadreigers en -hoesters.

Achterstand strafzaken

Door de coronacrisis is er een achterstand ontstaan, vooral bij strafzaken. 'Dat baart ons ook zorg', zegt de president van de rechtbank Gelderland. 'We zijn met het Openbaar Ministerie en met andere betrokken partijen in gesprek om daar een plan voor te maken. En om te zorgen dat we dat zo goed als het kan bij de kop pakken.'

Toch is er achter de schermen op andere rechtsgebieden flink doorgewerkt. 'Als je kijkt naar wat we in totaal hebben kunnen doen, is dat toch nog wel 70 procent van wat we gewend waren te doen', aldus Blaisse.

Hoewel er meer zittingen in aanwezigheid van verdachten en procespartijen gehouden worden, blijft het uitgangspunt bij alle gerechtshoven in ons land om zoveel mogelijk zaken telefonisch, met video of schriftelijk te behandelen. 'Door de anderhalvemetersamenleving kunnen we het gebouw maar voor een deel gebruiken', aldus Blaisse, 'dus blijven we voor een deel thuiswerken en blijven we ook werken zoals we de afgelopen tijd deden.'