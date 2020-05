Deze Gelderse uitvinding moet ons beter gaan beschermen tegen virussen

Spetters en klodders van niezende mensen. Met plexiglasplaten proberen we in de supermarkt, de apotheek en op nog veel meer andere plekken te voorkomen dat het coronavirus wordt overgedragen. Dat is nodig omdat we niet weten of iemand het bij zich draagt. Het plexiglas beschermt wel degelijk, maar is volgens recent onderzoek niet voldoende.

Het coronavirus is namelijk ook overdraagbaar in de lucht. En bij een grote hoeveelheid rondzwevend deeltjes kan dat gevaarlijk zijn. Toen Henk Klop van Klop Innovations in Ochten dat hoorde ging hij aan de slag.

'We hebben het inzichtelijk gemaakt'

De ondernemer: 'We hebben getest bij een apotheker hoe dat gaat. Die hadden keurig alles met plexiglas afgeschermd. Toen we met rook gingen simuleren wat er gebeurt als iemand hoest, zagen we dat het onder de balie doorging naar de apothekersassistent.'

Volgens Klop was dat best even schrikken voor het personeel. 'Mensen zeiden letterlijk: je maakt me bang. We zien niet wat er gebeurt en dat hebben we inzichtelijk gemaakt. Bang maken willen we niet. We willen een oplossing bieden.' Daarom ontwierp hij samen met een bevriende ondernemer een balie met afzuigsysteem.

'In een avond hadden we het ontwerp klaarliggen'

Het idee voor een balie met afzuigsysteem ontstond in een korte tijd. Klop had de filtersystemen in zijn bedrijf al liggen. Aan vriend Thomas Rijksen, die een timmerbedrijf heeft, vroeg hij een balie te ontwerpen waar de filters in passen.

Rijksen: 'In een avond hadden we het ontwerp klaarliggen'. Een aantal weken later stonden de eerste modellen klaar en had de gemeente Neder-Betuwe op het gemeentehuis een prototype staan.

Getest door onafhankelijke partij

Om er zeker van te zijn dat hun uitvinding écht werkt hebben de bedrijven de balie laten nakijken door de onafhankelijke wetenschapsorganisatie TNO. Uiteindelijk heeft die het product zelfs mede ontwikkeld.

De ondernemers proberen hun product onder de aandacht te brengen bij de medische sector. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. 'De partijen waarvoor wij dit hebben uitgevonden zijn heel druk, zeker nu de poli's weer opengaan.' Ondertussen blijven zij modellen bouwen. 'Als de vraag komt zijn we er klaar voor.'