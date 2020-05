GLD doc - De waarde van water

Er is veel aandacht voor een duurzamere wereld. Zo kennen we de voorbeelden als zonne- en windenergie allemaal. Maar gek genoeg wordt het water een beetje te vergeten. We horen veel over droogte en er lijkt een onuitputtelijke hoeveelheid drinkwater te zijn. Maar zelfs in het waterrijke Nederland is dat niet het geval. Hoe houden we genoeg drinkwater in de toekomst?