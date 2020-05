GLD doc - Creatieven in crisistijd

In deze bizarre tijd waarin de wereld in de greep is van een pandemie, probeert iedereen er het beste van te maken. Ook in de culturele sector verliezen veel zelfstandige kunstenaars en zzp-ers nu hun inkomen. In Creatieven in crisistijd vertellen ze al vloggend hun verhaal.

Ze laten zien hoe ze op vindingrijke manieren hun vak uitoefenen en uitingen geven aan hun talent. Komt het artistieke brein, in deze bange dagen, juist goed van pas? En voelen ze zich, in tijden van COVID-19, misschien meer geïnspireerd dan ooit?

We zien (toneel-)schrijver Jibbe Willems. Op de dag van de lockdown werd zijn dochter Mia geboren. Ondanks alle onzekerheden en angsten blijft hij volop creëren. Illustrator en multitalent Joey Holthaus is zich bewust van de ernst van deze situatie, maar vindt ook rust tijdens deze crisis. Dit in tegenstelling tot modeontwerper Mirte Engelhard. Zij ging direct aan de slag met het maken van mondkapjes, thuispakken en ‘house-broeken’, en lijkt drukker dan ooit. Ook Balletdanser Jurriën Schobben vlogt over zijn leven thuis. Nu theaters en repetitiezalen zijn gesloten, moet hij natuurlijk wel goed in conditie blijven. En als laatste, zien we beeldend kunstenaar Anook Cléonne. Ze biedt kunst als troost en vertrouwt erop dat we samen de weg naar het licht beter weten te vinden als we blijven omkijken naar elkaar.

Deze vijf mensen laten op zeer intieme manier zien hoe zij overeind blijven in deze onvoorspelbare tijd. Vlogs gemaakt door creatieve mensen in quarantaine. Wil je de creatieven blijven volgen, dan kan dit.

Anook Cléonne via: Anookcleonne.nl, Facebook.com/anookcleonne en Instagram @anookcleonne. Of bekijk haar website Vouch.nu, een platform waar mensen die nieuwsgierig zijn naar het ontdekken en kopen van kunst, direct in contact komen met gerenomeerde kunstenaars en hun werk.

Mirte Engelhard via: Facebook.com/mirteEngelhardfashion en Instagram @engel_hard_fashion.

(toneel)schrijver Jibbe Willems via: Facebook.com/jibbe.willems en jibbewillems.net. Op zijn site vind je linkjes naar zijn werk voor (Tr)oostpool en Matzer theaterproducties. Of luister naar Droomtheater het Oor, waarin Konijn Jibbe de mooiste verhalen vertelt. Geschreven en vertelt door Jibbe Willems zelf.

Joey Holthaus via: Hausofjoey.com, Facebook.com/hausofjoey en Instagram @hausofjoey

Jurriën Schobben via: Facebook.com/jurrienschobben en Instagram @jurrienschobben. Samen met zijn collega danser Alberto Villanueva heeft Jurrien een platform om de creativiteit in de stad Arnhem te promoten, namelijk Wearenhem.nl

De documentaire Creatieven in crisistijd wordt op dinsdag 19 mei om 17.20 uur uitgezonden op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).