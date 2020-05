Lokale omroep RTV 794 lanceert nieuwssite en app

De web en app is ontwikkeld en gebouwd door Omroep Gelderland en is speciaal gemaakt voor lokale omroepen. De techniek erachter is ook beschikbaar is van de andere lokale omroepen in Gelderland. Lokale omroepen kunnen zo gebruik maken van de techniek en expertise die bij Omroep Gelderland in huis is.

De lay-out van de website en van de app is voor alle omroepen hetzelfde en is dus makkelijk te hergebruiken. Omroep Gelderland ondersteunt lokale journalistiek hiermee in strijd tegen de verschraling. Door deze kennis en techniek beschikbaar te stellen hoeven lokale omroepen hierin niet zelf te investeren en kunnen ze zich richten op inhoud en journalistiek.

Meer lokale omroepen later dit jaar

Eerder is RegioTV Tiel overgestapt, in juni volgt ook REGIO8. De app richt zich op het uitzendgebied van RTV 794, maar er is ook nieuws uit omstreken te lezen.

De app is te downloaden via de Google Play store voor Android, iOS in de Apple store.

Kijk hier naar de site.

