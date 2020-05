Erik van Boer Zoekt Vrouw heeft nog altijd contact met Annemiek

De laatste uitzending van Boer Zoekt Vrouw is geweest en het is nu duidelijk of de gevolgde boeren hun liefde hebben gevonden. De Drentse boerin Annemiek had Erik uit Wenum-Wiesel een tijdje over de vloer. De twee vonden elkaar leuk, maar Erik werd - tot zijn grote teleurstelling - alsnog naar huis gestuurd. Maar wat blijkt: de twee hebben nog altijd contact.

'We bellen nog steeds regelmatig', zo vertelt Erik. 'Eigenlijk hebben we nog wekelijks contact.' Maar daar moet niks achter gezocht worden, benadrukt de paardenhouder uit het dorp bij Apeldoorn. 'Nee, het is gewoon vriendschappelijk. We hebben er duidelijk voor gekozen om niet samen verder te gaan. We hebben ook geen ruzie, maar gewoon normaal contact.'

De uitzendingen van Boer Zoekt Vrouw zijn nu afgelopen, maar voor Erik was het avontuur al veel eerder ten einde. 'De opnames waren half november voor het laatst, dus voor mij is het niet zo nieuw meer. Maar voor de mensen die kijken wel. Ik heb er heel veel leuke reacties op gehad. De mensen leven nu echt mee. Dat is superleuk, het was een heel avontuur.'

'Liefde vinden met een camera op je snufferd is niet makkelijk'

Een heel avontuur was het zeker. Erik merkte dat hij daardoor ook niet helemaal zichzelf kon zijn bij Annemiek. 'Normaal ben ik wel iets spraakzamer namelijk. Maar met een camera op je snufferd zijn spontane gesprekken en diepgang toch echt niet zo makkelijk. Dat valt behoorlijk tegen. Die camera is er in principe de hele dag.'

Luister hier naar het gesprek van Rob Kleijs met Erik op Radio Gelderland:

Is er nu een liefde?

Tot slot rest dan alleen nog de vraag of Erik nu wel zijn droomvrouw heeft gevonden. 'Nee, nog niet. Maar wie weet', zegt de paardenhouder lachend. 'Ik heb heel veel berichtjes gehad van vrouwen via Instagram en Facebook, dat ontploft wel. Ik word in de gaten gehouden. Ik hoop dat ik in de toekomst een leuke vriendin ontmoet om samen iets mee op te bouwen', zo besluit hij.

Zie ook: