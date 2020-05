Burgemeesters direct naar de kapper: 'Zó, er zit weer model in'

De kapperszaak heeft er een gedwongen sluiting van zeven weken opzitten. 'Heerlijk dat het weer begint, ik heb het werk en de klanten gemist', zegt Van Staalduinen, die de nodige veiligheidsmaatregelen in acht neemt.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Heeft de kapper zelf een mondkapje voor, de medewerkers dragen een spatscherm. De hygiëne in de kapperszaak is belangrijk. Zo moeten klanten langs een display met handgel en ligt er een vragenlijst klaar die ingevuld moet worden. Of de klant bijvoorbeeld gezondheidsklachten heeft. Anders wordt er niet geknipt.

'Ik was wel zenuwachtig'

'Kun je het nog?', vraagt Bengevoord aan Van Staalduinen, die met een bekentenis komt. 'Ik was vanmorgen wel even zenuwachtig: we hebben de afgelopen weken met alle medewerkers de zaak opnieuw geverfd en alles is zo goed als nieuw. Maar nu kunnen we weer lekker aan het werk en zelf ben ik er relaxed onder. Ik was de handen veel en let goed op.'

En de burgemeester? Die ziet er alweer aardig gekortwiekt uit. 'Ik ben acht of negen weken niet geweest', zegt Bengevoord, die bijna op het punt stond zelf de tondeuse over het hoofd te halen. 'Maar een bezoek aan de kapper is beter.'

Van Staalduinen staat ondertussen tevreden voor de spiegel: 'Zó, er zit weer model in.' En de baard van de burgemeester van Winterswijk? 'Die blijft, zolang de coronacrisis duurt', aldus Bengevoord.

Ludieke actie

Bengevoords collega Joost van Oostrum van Berkelland lag om 8.00 uur misschien nog op één oor, maar hij zat dan ook al vlak na middernacht in de kappersstoel bij Ami Kappers in Borculo.

'Wat als een ludieke actie begon is uit de hand gelopen', zegt bedrijfsleidster Sanne Bonkink. 'We zijn middernacht opengegaan en er zijn vannacht negen klanten geweest. Allemaal heren, onder wie de burgemeester van Berkelland. We hebben enkele mensen afgezegd, vanwege de drukte.'

Bonkink verwacht in mei een drukke maand bij de kapperszaak in Borculo. 'Mensen willen een frisse coupe. Daarom hanteren we langere openingstijden en zijn we tot 19.00 uur open.'

