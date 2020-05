Verzorgingshuizen ontvangen weer bezoek: 'We zijn ons bewust van de risico's'

Het was de afgelopen maanden rustig in verzorgingshuizen in ons land. Om bewoners te beschermen tegen het coronavirus was bezoek niet mogelijk. Een gemis natuurlijk, maar met ingang van vandaag is bezoek bij wijze van proef weer mogelijk in 25 instellingen in Nederland. In onze provincie gaat het om zorglocaties in Bennekom, Nijmegen en Varsseveld.

'We zijn erg enthousiast over de deelname aan de proef', zegt Kars Hazelaar van zorginstelling Opella in Bennekom. Daar wonen 72 mensen met dementie, van wie er gelukkig geen enkele is getroffen door corona.

'De maatregelen tegen het virus zorgden voor veel verdriet, maar er was soms ook een positief effect. Bewoners waren rustiger en er waren minder valpartijen. Medewerkers konden zich helemaal focussen op de bewoner en de zorg, zonder afleiding. Zo hadden bewoners ook meer structuur', vertelt Hazelaar.

Thermometer

Het eerste bezoek stond deze maandag in alle vroegte al voor de deur. Bezoekers moeten gezond zijn. Daarom gebruikt Opella een thermometer om bij iedereen de temperatuur te controleren. Ook handen wassen is verplicht. 'Spannend vinden we het niet, maar we zijn ons wel bewust van de risico's', zegt Hazelaar.

Handschoenen en mondkapje

In Nijmegen moeten bezoekers van de Honinghoeve van zorgorganisatie De Waalboog zich van tevoren aanmelden. Via de parkeergarage komen ze terecht in een speciaal ingericht appartement.

Daar wordt ook de betrokken bewoner van de Honinghoeve vanaf zijn of haar kamer naar toe begeleid. Er is geen glazen of plastic scheidingswand, maar bezoekers moeten wel plastic handschoenen en een mondkapje dragen.

De Waalboog wordt in de proef begeleid door het Nijmeegse Radboudumc. Om mee te doen aan het landelijke experiment, moeten zorginstellingen al minimaal twee weken helemaal vrij zijn van coronagevallen.