Kinderen weer naar school: 'Oppassen dat we niet gaan knuffelen'

De basisscholen zijn sinds vandaag weer open en dat is een opluchting voor veel ouders, die vanwege de coronacrisis noodgedwongen thuisonderwijs moesten geven. Op basisscholen staan ze te springen om de kinderen weer les te geven, zo ook op de Walter Gillijnsschool in Zutphen.

De basisscholen zaten sinds 16 maart dicht. De leerlingen maakten thuis hun opdrachten, begeleid door de ouders en hadden vaak digitaal contact met hun meester of juf.

Maar nu kunnen de kinderen weer de klas in. 'Het geeft een beetje het gevoel alsof we hier na de grote vakantie zitten. Een spannend gevoel hebben we in de buik. Maar we hebben heel veel zin om de kinderen weer te zien. We moeten alleen oppassen dat we niet gaan knuffelen, want dat doen we graag hè, als juffen', zo vertelt directeur Manon Vriezekolk van de Walter Gillijnschool.

Maatregelen

Het is overigens niet helemaal weer zoals het vroeger was op de scholen, want er zijn vaak maatregelen genomen. Zo zijn er looproutes in scholen en komen leerlingen maar de helft van de tijd. De meeste scholen kiezen voor halve klassen, die twee hele dagen naar school gaan.

In Zutphen zijn er ook maatregelen genomen. In alle groepen staat desinfecterende gel, kinderen moeten hun handen wassen als ze binnenkomen en de tafels staan in de klas uit elkaar. Ook staan de deuren van het gebouw overal open, zodat de deurkruk niet aangeraakt hoeft te worden en spelen de kinderen vooral in groepjes buiten.

'Dat betekende wel veel organisatie en misschien wel voor een korte periode, want we mogen misschien in juni alweer met hele klassen naar school. Maar natuurlijk willen we het liefst alle kinderen op school hebben', vertelt directeur Vriezekolk.

Nog niet iedereen terug

In Zutphen keert overigens nog niet iedereen terug op school. 'Een lerares is nog wat verkouden, maar wil graag werken. Ze krijgt vandaag daarom een coronatest. Als die goed uitvalt, is ze woensdag weer op school. En twee leerlingen komen nog niet. Eén is pas ziek geweest en één woont met opa en oma in huis, die durven het risico nog niet aan.'

De basisscholen kunnen dus weer aan de bak. Maar de middelbare scholen moeten nog even geduld hebben. Die gaan pas vanaf 2 juni weer deels open.