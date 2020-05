Gelderse zwembaden mogen weer open na flinke aanpassingen

In Zwembad De Peppel in Ede werd maandagochtend alvast proefgedraaid door medewerkers. En even later kwam de goedkeuring van de gemeente. Het zwembad opent woensdagochtend vanaf 07.00 uur weer de deuren.

Anderhalve meter afstand

'We zorgen dat iedereen binnen en buiten het zwembad anderhalve meter afstand houdt', legt manager zwemzaken Tim van de Kolk uit. 'We gaan stap voor stap open. Eerst de banenzwemmers, die dan kunnen kiezen voor een snelheid die bij ze past. En het is eenrichtingsverkeer buiten het zwembad.'

'De kleedkamers zullen om en om gebruikt gaan worden. Zwemmers nemen de spullen mee en kunnen die naast het zwembad neerleggen en gaan meteen weer naar buiten zonder hier te douchen. Het kwam als een hele fijne verrassing dat we weer open mogen. We hebben het erg gemist, we zijn blij dat we weer kunnen', zegt Van de Kolk.

De regels voor zwembaden

1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;

2. Kom alleen op vooraf besproken tijden;

3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;

4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto;

5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de

accommodatie;

6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;

7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;

8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;

9. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden;

10.Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;

11.Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);

12.Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;

13. Douche thuis voor en na het zwemmen;

14.Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.